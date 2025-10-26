Сегодня 26 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости автомобили, мотоциклы, транспортные сред... Sunwoda представила полимерные твердотел...
реклама
Новости Hardware

Sunwoda представила полимерные твердотельные аккумуляторы, увеличивающие запас хода электромобилей до более чем 1000 км

На профильной конференции в Пекине на уходящей неделе китайская компания Sunwoda Electronics представила новое поколение полимерных тяговых аккумуляторов Xin-Bixiao с полностью твердотельным электролитом, обеспечивающих высокую плотность хранения заряда и длительный эксплуатационный ресурс. Теоретически, они позволят электромобилям проезжать более 1000 км без подзарядки.

Источник изображения: Sunwoda

Источник изображения: Sunwoda

Более того, как отмечает CarNewsChina, плотность хранения энергии на уровне 400 Вт·ч/кг и расчётная долговечность более чем 1200 циклов зарядки сочетаются у этих аккумуляторов с низким внутренним давлением — менее 1 МПа. Плотность хранения заряда новых батарей превышает существующие NMC-решения на величину от 14 до 60 %. Если электромобиль с такой батареей будет ежегодно проезжать по 20 000 км, то через десять лет она сохранит более 80 % первоначальной ёмкости.

Указанные характеристики достигаются комбинацией полимерного электролита и литий-металлического анода с градиентным покрытием, что позволяет улучшить проводимость ионов и снизить риск формирования дендритов. В отличие от альтернативного способа производства, этот не предполагает использование более дорогих сульфидных электролитов, а потому изготовленные подобным методом тяговые батареи будут дешевле.

Sunwoda также разработала прототип литий-металлического анода для твердотельных батарей, который достигает плотности хранения заряда 400 Вт·ч/кг, открывая новые перспективы для совершенствования тяговых аккумуляторов.

К концу текущего года Sunwoda запустит пилотную линию по выпуску полимерных твердотельных аккумуляторных ячеек производительностью 0,2 ГВт·ч. К 2027 году линия выйдет на ежегодное производство ячеек совокупной ёмкостью 1 ГВт·ч. Производственные помещения и оборудования уже почти готовы. Sunwoda собирается снабжать своими батареями такого типа нескольких китайских автопроизводителей с 2026 года. Она уже является поставщиком Li Auto (Lixiang), Nio, XPeng, SAIC, GAC и Dongfeng

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
QuantumScape начала поставлять образцы наиболее совершенных на сегодня твердотельных литиевых аккумуляторов
В первом полугодии поставки тяговых аккумуляторов выросли на 22,3 % — лидером осталась CATL
За четыре месяца этого года мировой рынок тяговых батарей вырос на 21,8 %, лидером осталась китайская CATL
В Москве станет больше беспилотных трамваев — они выйдут на новые маршруты
Всё больше автопроизводителей прогнозирует дефицит чипов из-за национализации Nexperia — Германия направила ноту протеста
Nissan показала электромобиль с козырьком, который сможет вырабатывать до 500 Вт электроэнергии
Теги: китайские производители, твердотельный аккумулятор, тяговая батарея, электромобиль, китай
китайские производители, твердотельный аккумулятор, тяговая батарея, электромобиль, китай
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.