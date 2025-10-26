Sunwoda представила полимерные твердотельные аккумуляторы, увеличивающие запас хода электромобилей до более чем 1000 км

На профильной конференции в Пекине на уходящей неделе китайская компания Sunwoda Electronics представила новое поколение полимерных тяговых аккумуляторов Xin-Bixiao с полностью твердотельным электролитом, обеспечивающих высокую плотность хранения заряда и длительный эксплуатационный ресурс. Теоретически, они позволят электромобилям проезжать более 1000 км без подзарядки.

Более того, как отмечает CarNewsChina, плотность хранения энергии на уровне 400 Вт·ч/кг и расчётная долговечность более чем 1200 циклов зарядки сочетаются у этих аккумуляторов с низким внутренним давлением — менее 1 МПа. Плотность хранения заряда новых батарей превышает существующие NMC-решения на величину от 14 до 60 %. Если электромобиль с такой батареей будет ежегодно проезжать по 20 000 км, то через десять лет она сохранит более 80 % первоначальной ёмкости.

Указанные характеристики достигаются комбинацией полимерного электролита и литий-металлического анода с градиентным покрытием, что позволяет улучшить проводимость ионов и снизить риск формирования дендритов. В отличие от альтернативного способа производства, этот не предполагает использование более дорогих сульфидных электролитов, а потому изготовленные подобным методом тяговые батареи будут дешевле.

Sunwoda также разработала прототип литий-металлического анода для твердотельных батарей, который достигает плотности хранения заряда 400 Вт·ч/кг, открывая новые перспективы для совершенствования тяговых аккумуляторов.

К концу текущего года Sunwoda запустит пилотную линию по выпуску полимерных твердотельных аккумуляторных ячеек производительностью 0,2 ГВт·ч. К 2027 году линия выйдет на ежегодное производство ячеек совокупной ёмкостью 1 ГВт·ч. Производственные помещения и оборудования уже почти готовы. Sunwoda собирается снабжать своими батареями такого типа нескольких китайских автопроизводителей с 2026 года. Она уже является поставщиком Li Auto (Lixiang), Nio, XPeng, SAIC, GAC и Dongfeng