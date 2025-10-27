Сегодня 27 октября 2025
SoftBank согласовала второй транш инвестиций в капитал OpenAI в размере $22,5 млрд

В апреле этого года стартапу OpenAI удалось привлечь $10 млрд средств инвесторов, из этой суммы $7,5 млрд предоставила корпорация SoftBank. Договорённости подразумевали, что до конца года инвесторы переведут ещё $30 млрд, из которых $22,5 млрд обеспечит SoftBank. Последняя недавно одобрила выделение соответствующих средств.

Источник изображения: OpenAI

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на позавчерашнюю публикацию The Information. Неотъемлемым условием предоставления этих средств для нужд OpenAI является завершение реструктуризации, на котором долго настаивали многие инвесторы. Существующая организационная форма OpenAI подразумевает главенство некоммерческой структуры, а права инвесторов ограничены в части получения прибыли.

В общей сложности, с учётом апрельских средств, OpenAI должна привлечь $41 млрд. В случае, если реструктуризация не состоится до конца года, стартап сможет получить только примерно половину этой суммы. Многие сделки, в которых участвует OpenAI, подразумевают кольцевую схему финансирования на общую сумму более $1 трлн, но эти средства участники сделок будут передавать друг другу в течение нескольких лет.

softbank, openai, ии, финансы, инвесторы
