Исследование: ИИ пока не лишает работы — но уже повышает счета за электричество

Специалисты Bank of America Institute признали, что связанные с искусственным интеллектом инвестиции оказывают положительное влияние на динамику американского ВВП, но довольно избирательно. Говоря об отрицательном влиянии, пока рано беспокоиться о безработице, но рост тарифов на электроэнергию ИИ уже обеспечивает.

В текущем году, по мнению авторов исследования, связанные с ИИ инвестиции стали главным локомотивом роста ВВП США, главным образом они сосредоточились в сфере центров обработки данных и прочей вычислительной инфраструктуры, а также программного обеспечения. В первом квартале на эти факторы приходилось до 1,2 п.п. роста ВВП США, во втором квартале влияние увеличилось до 1,3 п.п. В целом по итогам второго квартала американский ВВП вырос на 3,8 %, хотя в первом квартале он снижался.

По словам авторов исследования, инвестиции в ИИ более не ограничиваются крупными корпорациями. Средние и мелкие компании также готовы тратить на ИИ свои бюджеты. В сентябре сфера малого бизнеса в США нарастила объёмы отчислений компаниям технологической отрасли на 6,9 % в годовом сравнении. Лидерами роста стали сегменты производства и строительства. Средства повышения производительности труда, предоставляемые искусственным интеллектом, продолжают находить применение во всё новых отраслях американской экономики.

С инфраструктурной точки зрения основные затраты сосредоточены в сегменте центров обработки данных, хотя в масштабах национальной экономики их доля пока не так велика. Побочным эффектом бурного развития вычислительной инфраструктуры становится рост цен на электроэнергию, который ощущают на себе и простые потребители. Темпы роста тарифов в этом году будут обгонять общую инфляцию в США. С другой стороны, инвестиции в энергетическую инфраструктуру привлекают в отрасль дополнительные средства, и эта тенденция сохранится и в следующем году.

Говорить о масштабном вытеснении искусственным интеллектом человека с рабочих мест пока не приходится, как отмечают представители Bank of America. Незначительное негативное влияние наблюдается, но пока оно не так сильно выражено. Фактически, некоторые работники умственного труда чувствуют на себе положительный эффект от внедрения ИИ, поскольку он позволяет повысить их производительность. Финансовая сфера и сегмент информационных технологий относится к числу тех, кому распространение ИИ пошло на пользу.

Федеральное Бюро трудовой статистики, как отмечает источник, в период с 2023 по 2033 годы прогнозирует увеличение количества вакансий для разработчиков ПО в США на 17,9 %, а среди профессиональных финансовых консультантов количество вакансий вырастет на 17,1 %. При этом ряд позиций, не требующих высокой квалификации, действительно будет замещаться ИИ. Работа с анализом информации в сфере кредитования, страхования и юриспруденции будет поручена искусственному интеллекту. Для этого последнему даже не потребуется серьёзно усовершенствоваться по сравнению с текущим уровнем развития.

В целом, пока инвестиции в сферу ИИ в США носят достаточно узконаправленный характер, и положительный эффект от них наблюдается в отдельных отраслях. Это не позволяет в целом решить проблему нехватки рабочих рук в других сферах экономики. Как скоро финансовые потоки изменят своё русло, предсказать сложно, и при нынешней концентрации рядовые потребители скорее ощущают неудобства, а не выгоду. Выражаются они, например, во всё том же росте тарифов на электроэнергию.