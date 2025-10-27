Третья молодость Zen 2 и Zen 3+: AMD опять перевыпустила старые процессоры под новыми именами

Номенклатура обозначений процессоров периодически пересматривается как Intel, так и AMD, причём даже в отношении не самых молодых моделей — с целью достижения единообразия. С начала этого месяца компания AMD призывает именовать представленный четыре года назад процессор Ryzen 7 6800H как «Ryzen 7 170», а до этого он успел побывать Ryzen 7 7735H.

Под новым обозначением Ryzen 7 170 скрывается восьмиядерный 6-нм процессор поколения Rembrandt с архитектурой Zen 3+, который поддерживает многопоточность и работу на частотах от 3,2 до 4,75 ГГц. По умолчанию TDP процессора составляет 45 Вт, компания AMD заявляет о допустимости его применения как в мобильном, так и в настольном сегменте, но конструктивно предусмотрено только исполнение Socket FP7.

За работу с графикой отвечает подсистема AMD Radeon 680M с 12 исполнительными блоками, в общей сложностью обеспечивающими наличие 768 шейдерных блоков. Поддерживаются DirectX 12, OpenGL 4.6 и OpenCL 2.2. Рабочая частота 2,2 ГГц сочетается с максимальным объёмом выделяемой системой памяти в 2 Гбайт.

Компания Intel со своими старыми моделями поступает аналогичным образом, как поясняет ресурс ComputerBase. В частности, модель Core i5-10400 переименована в Core i5-110. На такие меры производителя толкнула специфика индийского рынка. По условиям конкурсной закупки, в ней могли принимать участие только процессоры с достаточно продолжительной программой поддержки. Intel ради этого переименовала старый процессор, формально он удовлетворял требованиям индийского конкурса, поэтому не исключено, что AMD руководствовалась чем-то подобным.

Кстати, процессоры AMD на основе архитектуры Zen 2 также подверглись смене обозначения. Например, Ryzen 10 семейства Mendocino предлагает наличие двух вычислительных ядер с архитектурой Zen 2 и графики RDNA 2 с двумя исполнительными блоками. В свою очередь Ryzen 3 30 и Ryzen 3 40 предлагают по четыре ядра. На ступень выше расположилось семейство Ryzen 100 (Zen 3+), ещё выше стоят процессоры Ryzen 200 (Hawk Point, Zen 4), а самое современное семейство Ryzen 300 основано на архитектурах Zen 5 и Zen 5с.