Сегодня 27 октября 2025
«Скоро над Прагой взойдёт солнце»: созда...
Новости Software

«Скоро над Прагой взойдёт солнце»: создатели Vampire: The Masquerade — Bloodhunt отметят четырёхлетие игры её закрытием

Разработчики из шведской студии Sharkmob рассказали о дальнейшей судьбе своей условно-бесплатной королевской битвы Vampire: The Masquerade — Bloodhunt во вселенной World of Darkness.

Источник изображений: Sharkmob

Напомним релизная версия Bloodhunt вышла 27 апреля 2022 года на PC (Steam) и PS5, а в мае 2023-го перестала получать обновления. Sharkmob остановила разработку, но обещала поддерживать серверы в рабочем состоянии.

Как стало известно, серверы Vampire: The Masquerade — Bloodhunt будут закрыты 28 апреля 2026 года, то есть спустя всего день после четырёхлетия игры. С этой даты проект станет недоступен для использования.

С сегодняшнего дня, 27 октября, разработчики отключили возможность покупки жетонов. Внутриигровой магазин продолжает работу, чтобы пользователи могли потратить неизрасходованную валюту.

После отключения серверов неиспользованные жетоны станут недоступны, а все сведения об аккаунтах и игровые данные будут удалены в соответствии с Общим регламентом по защите данных (GDPR) и/или его аналогами.

События Bloodhunt разворачиваются в ночной Праге, которая стала ареной войны между вампирскими кланами

Закрытие серверов Vampire: The Masquerade — Bloodhunt стало результатом низкого количества активных игроков. По данным SteamDB, за последние месяцы ежедневный пиковый онлайн проекта в Steam не превышал 500 человек.

«Скоро над Прагой взойдёт солнце. <...> Призываем вас насладиться последними месяцами до момента, когда рассвет окончательно вступит в свои права. <...> Спасибо, что всё это время были с нами», — попрощались с игроками в Sharkmob.

Теги: vampire: the masquerade — bloodhunt, sharkmob, королевская битва
