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Vampire: The Masquerade — Bloodhunt. Свежая кровь. Рецензия

 
Ещё осенью прошлого года Vampire: The Masquerade — Bloodhunt успела наделать шума: «бета» необычной королевской битвы пришлась по вкусу как поклонникам вселенной World of Darkness, так и любителям массовых потасовок и сужающихся зон. Настало время и нам нарушить «Маскарад», рассказав о, возможно, одной из самых самобытных представительниц жанра
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Жанр Экшен
Издатель Sharkmob AB
Издатель в России Нет
Разработчик Sharkmob AB
Минимальные требования Процессор Intel Core i5-7400 3,0 ГГц / AMD Ryzen 1300X 3,5 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 4 Гбайт памяти, например GeForce NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon RX 580, 20 Гбайт на накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 10 / 11
Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-8700K 3,7 ГГц / AMD Ryzen 5 3600X 3,8 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1080 / Radeon RX Vega 64, 20 Гбайт на SSD
Дата выхода 27 апреля 2022 года
Возрастной ценз От 18 лет
Локализация Озвучка и текст
Платформы PC, PS5
Официальный сайт

Играли на PS5

Жанр королевских битв, кажется, уже окончательно сформировался: на рынке властвуют несколько безусловных лидеров, а редкие новички едва ли способны изменить сложившееся распределение сил — одни пропадают из поля зрения так же стремительно, как и появляются, а другие остаются исключительно камерной забавой узкого круга ценителей. Vampire: The Masquerade — Bloodhunt выглядит как заявка в высшую лигу, способная забрать часть жанровой аудитории себе, но, в то же время, ощущается достаточно нишевым проектом. Впрочем, об этом задумываешься уже после пятидесятого матча, а до этого «Кровавая охота» легко утягивает в пражскую симфонию суровых вампирских разборок под бесшумный аккомпанемент неудержимо смыкающейся завесы красного газа…

Виды Старого города не на шутку завораживают

Виды Старого города не на шутку завораживают

#Большой переполох в маленькой Праге

«Ведомство», человеческая организация, нацеленная на планомерное истребление вампиров, решилось применить новейшую разработку — красный газ. Смертельная субстанция окружила столицу Чехии и уверенно поглощает улочку за улочкой, уничтожая всех неживых (смертным газ не страшен), попадающих под её влияние. И в это же время внутри клыкастого сообщества назрел принципиальный конфликт, переросший в ожесточённое противостояние с применением огнестрельного вооружения, рукопашных средств и мощных вампирских способностей.

Активные и пассивные умения разнятся от клана к клану, а также от класса внутри страты. Скажем, все Брухи обладают способностью стремительно взмывать в воздух. А брухи-вандалы, например, получают меньше урона в бою на близкой дистанции, а ещё могут совершить прыжок вперёд, повреждающий и подбрасывающий противников ввысь. Их же сёстры и братья из класса громил умеют восстанавливать здоровье вне боя, плюс запускать могучий волновой удар, способный отражать пули. Носферату, наоборот, склонны к атакам из тени, в чём им помогает способность ненадолго исчезать; Тореадоры могут создавать проекцию и, при необходимости, моментально к ней переноситься; а миротворцы (пока что единственные представители клана Вентру) умеют обрастать «мраморной плотью», которая дарует кратковременную неуязвимость.

Красный газ не убивает мгновенно и это можно тактически использовать, например, чтобы зайти в тыл противника. Но лучше надолго здесь не задерживаться

Красный газ не убивает мгновенно и это можно тактически использовать, например, чтобы зайти в тыл противника. Но лучше надолго здесь не задерживаться

Также для всех классов представлены общие пассивные навыки. Например, увеличивающая стартовый боезапас «бандольера»; заменяющий исходный маломощный пистолет куда более эффективным оружием ближнего боя «воин»; или «джаггернаут», с которым любое падение с высоты будет наносить урон всем, кто оказался в зоне поражения. Кроме того, предусмотрены пассивные навыки «сангвиник» и «холерик», дающие ценные кровавые резонансы.

Но получить их можно и не тратя единственное место под пассивный навык. Можно просто перекусить простыми смертными, зачем-то оказавшимися на улице в эту зловещую ночь. Отпив из сангвиника, мы получим способность понемножку восстанавливать пошатнувшееся здоровье; угостившись флегматиком или меланхоликом, ускорим восстановление активных навыков; а впившись клыками в шею холерика, можно рассчитывать на прибавку к урону от оружия ближнего боя. По умолчанию игроку доступно всего три слота под такие улучшения, но их количество можно увеличить, добив противника-вампира, исполнив диаблери (то бишь откушав от вампира) или же отведав бойца «Ведомства». Их можно встретить на блокпостах, щедро разбросанных по всему Старому городу.

Любого поваленного противника можно обыденно добить из оружия. Однако проведение диаблери принесёт некоторую дополнительную выгоду, хотя это и рискованно — придётся несколько секунд стоять на одном месте

Также на этих точках можно поживиться ценными экземплярами оружия. В специальных контейнерах спрятаны стволы особой (фиолетовой или даже оранжевой) редкости вроде штурмовых или снайперских винтовок, пистолетов-пулемётов, револьверов. А иногда там припрятан настоящий миниган, который, при всей свой эффектности, показался довольно громоздким, медленным и малоэффективным.

Кроме не особо опасной (а иногда и вовсе невероятно глупой) ИИ-охраны пункта «Ведомства», в местах наживы поджидают и другие игроки, ждущие возможности коварно напасть из засады. Впрочем, нам пользоваться этой тактикой тоже никто не мешает. Ведь в Bloodhunt в принципе побеждают не самые меткие и ловкие, а самые терпеливые и хитрые. Также на удовлетворительный исход партии однозначно повлияет понимание — когда лучше влететь в бой, а когда — спешно и благоразумно ретироваться. И, разумеется, умение ориентироваться на местности вкупе с доскональным знанием каждой улочки также поможет занимать высокие позиции в матче.

Убив шальной пулей смертного или же начав высасывать зеваку у всех на виду, игрок тут же станет целью «Кровавой охоты» и будет около минуты виден всем остальным вампирам

Убив шальной пулей смертного или же начав высасывать зеваку у всех на виду, игрок тут же станет целью «Кровавой охоты» и будет около минуты виден всем остальным вампирам

#Королевско-камерная битва

А ещё Bloodhunt частенько подкидывает разнообразные особые условия для партии, и так не обделённой динамикой. Например, во время действия «щедрой добычи» везде будет попадаться экипировка повышенной редкости, а стало быть, и бои нальются дополнительным куражом. А, скажем, во время «ветреной погоды» красный газ будет распространяться в разы быстрее, что, конечно же, повлияет на стремительность боя и частоту столкновений с противниками.

Однако сама карта на поверку довольно маленькая. Поначалу это воспринимается исключительно положительно, ведь подобный размер локации способствует повышенному накалу игровых сессий, да и партии не затягиваются. Но спустя какое-то время интерьеры и экстерьер Праги ощутимо приедаются, визуально хочется чего-то ещё. От зримой рутины отчасти спасают разные режимы, слегка меняющие правила игры — «дуэт» и «тройки». Здесь победа достигается лишь слаженной работой команды, а у вампиров, например, нет запасной жизни, как в сольном режиме.

Отражение катаной пуль не только эффектно выглядит, но и может спасти в практически безвыходной ситуации

Впрочем, в каком бы режиме вы ни попробовали свои силы, каждая партия по-настоящему будоражит кровь, а практически любая локальная стычка оказывается шальным танцем смерти. Отдельной динамики добавляет прекрасно исполненная вертикальность, дающая огромный простор для сиюминутных тактических манёвров и эффектных атакующих пируэтов. И хотя этого пока что маловато, чтобы потеснить мастодонтов жанра, Vampire: The Masquerade — Bloodhunt однозначно видится свежей кровью в царстве королевских битв.

Достоинства:

  • динамичный и ожесточённый игровой процесс с массой занятных находок;
  • отлично воплощённый антураж Vampire: The Masquerade;
  • разнообразные игровые классы на любой вкус.

Недостатки:

  • порой ИИ неигровых персонажей выдаёт странные казусы, что несколько портит мрачную атмосферу;
  • отчётливо ощущается, что игре необходимы другие карты и, возможно, дополнительные режимы.

Графика

В Bloodhunt отменная и убедительная стилизация: скрупулёзно воплощённые улочки Праги потрясающе атмосферны, как и интерьеры местных заведений. А элементы вселенной Vampire: The Masquerade, ловко интегрированные в повседневные пейзажи, полностью погружают в мир ожесточённых вампирских схваток.

Звук

Музыкальное оформление игры несколько сероватое и едва ли хоть одна композиция останется в памяти.

А вот звуковой дизайн действительно удался, да и имеет непосредственное влияние на игровой процесс — слушать шаги поблизости или выстрелы в отдалении порой полезнее, чем найти ствол «оранжевой» редкости.

Боевое звучание исполнено на исключительно высоком уровне: что выстрелы из разных видов вооружений, что столкновения холодного оружия с вампирской плотью, что эффекты, сопровождающие применение разнообразных способностей.

Одиночная игра

Не предусмотрена. В гордом одиночестве можно пройти лишь короткое обучение.

Коллективная игра

Отменная королевская битва в необычном антураже, с любопытными особенностями классов, великолепно реализованной вертикальностью и стремительными, адреналиновыми битвами.

Всё это можно испытать в нескольких увлекательных сетевых режимах: «соло» (и его рейтинговой версии), «дуэт» и «тройки». Сессии в каждом находятся стремительно, да и сетевой код оптимизирован превосходно.

Оценочное время прохождения

Партии молниеносны — даже самая затяжная и напряжённая битва едва ли продлится дольше десяти минут. Оторваться от игры весьма и весьма затруднительно. И несмотря на то, что за три-четыре десятка часов Прага слегка приедается, Bloodlines всё равно неудержимо манит, вынуждая сыграть «ещё одну последнюю партейку». Вампирский магнетизм, не иначе.

Общее впечатление

Vampire: The Masquerade — Bloodhunt предлагает свежий, динамичный и брутальный взгляд на жанр. Может, она и не станет столпом жанра, но определённо займёт свою нишу.

Оценка: 8,0/10

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Видео:

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