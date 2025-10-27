Samsung заполучила своего Джони Айва — впервые с 1938 года компания наняла главного дизайнера

Samsung располагает одной из самых обширных линеек продуктов среди всех технологических брендов. Но в последние годы в вопросах дизайна компания неизменно проигрывала — потребители называли её устройства скучными и неоригинальными. В 2025 году Samsung, похоже, решила преодолеть этот разрыв между формой и содержанием и наняла Мауро Порчини (Mauro Porcini) — всемирно признанного специалиста, ранее возглавлявшего дизайн-команды 3M и Pepsi.

Ориентированность на производительность, а не на индивидуальность, вряд ли повредила финансовым показателям Samsung — недавно компания вернула себе лидерство, опередив Apple по доле мирового рынка смартфонов. Samsung также уже почти два десятилетия остаётся мировым лидером по производству телевизоров.

Теперь компания решила положить конец жалобам на скучный и неоригинальный дизайн, учредила должность главного дизайнера и наняла на неё Порчини. Он более 20 лет создавал успешные команды дизайнеров, а недавно триумфально завершил первый за 14 лет глобальный ребрендинг Pepsi.

Для такой крупной компании, как Samsung, это назначение кажется немного запоздалым. Apple создала аналогичную должность для Джони Айва (Jony Ive) десять лет назад. Примерно в это же время появились сообщения о том, что любые инновации в Samsung подавляются неповоротливым многоуровневым менеджментом. Эти структурные проблемы не решены до сих пор, компании есть над чем работать, и Порчини с энтузиазмом это признает.

«Мы живём в эпоху перемен, когда взаимодействие людей с любыми машинами или электронными устройствами в ближайшие годы радикально изменится, — считает Порчини. — Эти машины изменят то, как люди живут, работают и общаются друг с другом, то, как люди удовлетворяют свои потребности. Для такой компании, как Samsung, дизайн во главе угла, участие в определении будущего портфолио на основе этих потребностей, — это как никогда важно».

Одна из самых больших проблем для Порчини — масштаб бизнеса Samsung. С командами дизайнеров по всему миру, портфелем продуктов, исчисляемым сотнями, если не тысячами, и глобальной клиентской базой многое требует согласования. Он признаёт, что создать «один и тот же язык дизайна для мобильного телефона и холодильника очень сложно». Порчини делает ставку на единый опыт взаимодействия со всеми устройствами компании, а также на персонализацию и кастомизацию устройств с помощью ИИ.

Многие дизайнеры солидарны с Порчини в том, что «язык опыта» в данной ситуации гораздо более уместен, чем заведомо обречённая на провал попытка создания единого универсального дизайна. «Samsung не имеет себе равных в плане разработки аппаратного обеспечения, — говорит президент и главный дизайнер NewDealDesign Гади Амит (Gadi Amit). — Но у них возникли трудности с программным обеспечением и сервисами. Нельзя думать о продуктах Apple, не думая о таких сервисах, как iCloud, — в случае с Samsung это не так. Вся эта экосистема — трёхсторонний подход к оборудованию, программному обеспечению и сервисам — сегодня важна как никогда, поэтому для Samsung это огромная задача».

Очевидно, что эстетика также имеет значение. Превосходное качество сборки отходит на второй план, если устройство уныло выглядит или обладает полностью вторичным дизайном. Председатель совета директоров Samsung Ли Чжэ Ён (Lee Jae-yong) был возмущён мобильным подразделением компании после того, как в прессе и социальных сетях новые Galaxy Watch и Galaxy Buds сравнили с существующими моделями Apple.

Порчини считает, что единственный способ преодолеть застой — это смелость в подходе и, в конечном счёте, понимание того, что не всё, что вы пробуете, сработает: «Подход, который работал для меня на протяжении многих лет, — это поиск разных способов и разных платформ для предложения рынку разных идей. Нельзя менять отрасли сверху вниз, меняя всё. Вы тестируете идеи, смотрите, к чему они приводят, и извлекаете из этого уроки. Неправильный подход — называть их неудачными. Правильный подход — называть их тем, чем они являются: экспериментами».

Время покажет, получит ли Порчини карт-бланш для подобных экспериментов на мировой сцене в Samsung, учитывая осторожность, с которой компания относится к инновациям. Даже имея преимущество на рынке складных смартфонов, Samsung выбрала наименее рискованный эволюционный путь, что дало таким китайским брендам, как Honor и Huawei, возможность занять лидирующие позиции в области новых идей и форм-факторов. Захочет ли Samsung рисковать теперь?

Порчини не входит в совет директоров Samsung, хотя входит в высший менеджмент компании. Это похоже на должность, которую Айв занял в Apple, что и стало одной из причин его ухода после смены совета директоров и пересмотра подхода компании к дизайну. Сам Порчини оптимистично оценивает свою способность влиять на общую стратегию компании: «Samsung полностью посвятила себя этому делу, они поставили эту должность на первое место. Эта должность гарантирует, что дизайну есть место за столом переговоров».

Порчини не собирается «весь мир до основанья разрушить, а затем…». Он утверждает, что за годы своей деятельности усвоил, как быть разрушителем, не разрушая всё: «Крайне важно для любого новатора в любой компании, для любого агента изменений глубоко понимать, что привело эту компанию к успеху до тебя; прежде чем прийти, самонадеянно полагая, что ты всё знаешь лучше. Необходимо понимать компанию, её сильные стороны, а затем привносить что-то новое, уникальное. Именно над этим я сейчас и работаю».

В настоящее время Порчини занят обсуждением эволюционной дорожной карты. Подобный подход далёк от радикального переосмысления, но зато он не вызовет резкого неприятия у корпоративной верхушки компании. «Я усвоил, как важно находить тех, кого я называю “сообщниками” — других людей в компании, которые хотят инициировать перемены. Потому что это такие же люди, как я, которые хотят создавать инновации, развиваться, менять мир. Сейчас я ищу таких сообщников. И когда находишь их, становится по-настоящему весело», — заявил Порчини.