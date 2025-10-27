Сегодня 27 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Samsung заполучила своего Джони Айва — в...
реклама
Новости Hardware

Samsung заполучила своего Джони Айва — впервые с 1938 года компания наняла главного дизайнера

Samsung располагает одной из самых обширных линеек продуктов среди всех технологических брендов. Но в последние годы в вопросах дизайна компания неизменно проигрывала — потребители называли её устройства скучными и неоригинальными. В 2025 году Samsung, похоже, решила преодолеть этот разрыв между формой и содержанием и наняла Мауро Порчини (Mauro Porcini) — всемирно признанного специалиста, ранее возглавлявшего дизайн-команды 3M и Pepsi.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

Ориентированность на производительность, а не на индивидуальность, вряд ли повредила финансовым показателям Samsung — недавно компания вернула себе лидерство, опередив Apple по доле мирового рынка смартфонов. Samsung также уже почти два десятилетия остаётся мировым лидером по производству телевизоров.

Теперь компания решила положить конец жалобам на скучный и неоригинальный дизайн, учредила должность главного дизайнера и наняла на неё Порчини. Он более 20 лет создавал успешные команды дизайнеров, а недавно триумфально завершил первый за 14 лет глобальный ребрендинг Pepsi.

Источник изображения: Pepsi

Источник изображения: Pepsi

Для такой крупной компании, как Samsung, это назначение кажется немного запоздалым. Apple создала аналогичную должность для Джони Айва (Jony Ive) десять лет назад. Примерно в это же время появились сообщения о том, что любые инновации в Samsung подавляются неповоротливым многоуровневым менеджментом. Эти структурные проблемы не решены до сих пор, компании есть над чем работать, и Порчини с энтузиазмом это признает.

«Мы живём в эпоху перемен, когда взаимодействие людей с любыми машинами или электронными устройствами в ближайшие годы радикально изменится, — считает Порчини. — Эти машины изменят то, как люди живут, работают и общаются друг с другом, то, как люди удовлетворяют свои потребности. Для такой компании, как Samsung, дизайн во главе угла, участие в определении будущего портфолио на основе этих потребностей, — это как никогда важно».

Одна из самых больших проблем для Порчини — масштаб бизнеса Samsung. С командами дизайнеров по всему миру, портфелем продуктов, исчисляемым сотнями, если не тысячами, и глобальной клиентской базой многое требует согласования. Он признаёт, что создать «один и тот же язык дизайна для мобильного телефона и холодильника очень сложно». Порчини делает ставку на единый опыт взаимодействия со всеми устройствами компании, а также на персонализацию и кастомизацию устройств с помощью ИИ.

Источник изображения: mauro-porcini.com

Источник изображения: mauro-porcini.com

Многие дизайнеры солидарны с Порчини в том, что «язык опыта» в данной ситуации гораздо более уместен, чем заведомо обречённая на провал попытка создания единого универсального дизайна. «Samsung не имеет себе равных в плане разработки аппаратного обеспечения, — говорит президент и главный дизайнер NewDealDesign Гади Амит (Gadi Amit). — Но у них возникли трудности с программным обеспечением и сервисами. Нельзя думать о продуктах Apple, не думая о таких сервисах, как iCloud, — в случае с Samsung это не так. Вся эта экосистема — трёхсторонний подход к оборудованию, программному обеспечению и сервисам — сегодня важна как никогда, поэтому для Samsung это огромная задача».

Очевидно, что эстетика также имеет значение. Превосходное качество сборки отходит на второй план, если устройство уныло выглядит или обладает полностью вторичным дизайном. Председатель совета директоров Samsung Ли Чжэ Ён (Lee Jae-yong) был возмущён мобильным подразделением компании после того, как в прессе и социальных сетях новые Galaxy Watch и Galaxy Buds сравнили с существующими моделями Apple.

Порчини считает, что единственный способ преодолеть застой — это смелость в подходе и, в конечном счёте, понимание того, что не всё, что вы пробуете, сработает: «Подход, который работал для меня на протяжении многих лет, — это поиск разных способов и разных платформ для предложения рынку разных идей. Нельзя менять отрасли сверху вниз, меняя всё. Вы тестируете идеи, смотрите, к чему они приводят, и извлекаете из этого уроки. Неправильный подход — называть их неудачными. Правильный подход — называть их тем, чем они являются: экспериментами».

Время покажет, получит ли Порчини карт-бланш для подобных экспериментов на мировой сцене в Samsung, учитывая осторожность, с которой компания относится к инновациям. Даже имея преимущество на рынке складных смартфонов, Samsung выбрала наименее рискованный эволюционный путь, что дало таким китайским брендам, как Honor и Huawei, возможность занять лидирующие позиции в области новых идей и форм-факторов. Захочет ли Samsung рисковать теперь?

Порчини не входит в совет директоров Samsung, хотя входит в высший менеджмент компании. Это похоже на должность, которую Айв занял в Apple, что и стало одной из причин его ухода после смены совета директоров и пересмотра подхода компании к дизайну. Сам Порчини оптимистично оценивает свою способность влиять на общую стратегию компании: «Samsung полностью посвятила себя этому делу, они поставили эту должность на первое место. Эта должность гарантирует, что дизайну есть место за столом переговоров».

Порчини не собирается «весь мир до основанья разрушить, а затем…». Он утверждает, что за годы своей деятельности усвоил, как быть разрушителем, не разрушая всё: «Крайне важно для любого новатора в любой компании, для любого агента изменений глубоко понимать, что привело эту компанию к успеху до тебя; прежде чем прийти, самонадеянно полагая, что ты всё знаешь лучше. Необходимо понимать компанию, её сильные стороны, а затем привносить что-то новое, уникальное. Именно над этим я сейчас и работаю».

В настоящее время Порчини занят обсуждением эволюционной дорожной карты. Подобный подход далёк от радикального переосмысления, но зато он не вызовет резкого неприятия у корпоративной верхушки компании. «Я усвоил, как важно находить тех, кого я называю “сообщниками” — других людей в компании, которые хотят инициировать перемены. Потому что это такие же люди, как я, которые хотят создавать инновации, развиваться, менять мир. Сейчас я ищу таких сообщников. И когда находишь их, становится по-настоящему весело», — заявил Порчини.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Грядущий флагман Samsung Galaxy S26 Ultra показался на изображениях — изменения в дизайне минимальны
Samsung нечаянно раскрыла дизайн будущего тройного складного смартфона
Глава Samsung устроил выволочку мобильному подразделению компании за подражание продуктам Apple
Раскол в захваченной Nexperia: штаб-квартира посоветовала клиентам не покупать чипы, выпущенные китайским подразделением
Пятьдесят лет назад AMD создала свой первый процессор AM9080, который обходился в 50 центов, но продавался за $700
Microsoft спровоцировала рост продаж Apple Mac, хотя пыталась подстегнуть спрос на Copilot+ PC
Теги: samsung, дизайн, кадры
samsung, дизайн, кадры
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.