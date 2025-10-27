Сегодня 27 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости на острие науки Учёные измерили предел разрешения глаза ...
реклама
Новости Hardware

Учёные измерили предел разрешения глаза и объяснили, есть ли смысл в 8K-телевизорах

Учёные из Кембриджского университета и Meta Reality Labs измерили предел разрешения человеческого глаза и составили список рекомендаций для владельцев телевизоров. Они попытались выяснить, в каких ситуациях имеет смысл приобретать телевизор высокой чёткости, в каких случаях хватит разрешения 4K, а где необходимо 8K.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

Чтобы определить предел разрешения человеческого глаза, исследователи измеряли способность участников различать определённые детали на цветных и серых изображениях в зависимости от расстояния до экрана. При превышении предела разрешения увеличение числа пикселей на панели телевизора не имеет смысла, так как изображение содержит больше информации, чем может воспринять человеческий глаз.

«Поскольку значительные инженерные усилия направлены на улучшение разрешения мобильных устройств, устройств дополненной и виртуальной реальности (AR и VR), важно знать максимальное разрешение, при котором дальнейшие улучшения не дают заметного эффекта, — считает руководитель исследования доктор Малиха Ашраф (Maliha Ashraf). — Однако не проводилось исследований, которые бы фактически измеряли то, что видит человеческий глаз, и каковы ограничения его восприятия».

Источник изображения: nature.com

Источник изображения: nature.com

Исследователи создали экспериментальную установку, которая позволила им точно измерить то, что видит человеческий глаз, глядя на узоры на экране. Вместо измерения характеристик конкретного экрана они измеряли количество отдельных пикселей, помещающихся в один градус поля зрения (PPD). Этот параметр вместо ответа на вопрос «какое разрешение у этого экрана?» отвечает на вопрос «как выглядит этот экран с моего места?».

Источник изображения: holographica.space

Источник изображения: holographica.space

Участники исследования рассматривали чёрно-белые и цветные узоры с очень мелкими деталями и градациями цветов. Экран перемещали к зрителю и от него для измерения PPD на разных расстояниях. PPD также измеряли для центрального и периферического зрения.

Источник изображения: freepik.com

Источник изображения: freepik.com

Широко принятый стандарт проверки зрения, основанный на таблице Снеллена (российский аналог — таблица Головина-Сивцева), предполагает, что человеческий глаз способен различать детали с разрешением 60 пикселей на градус. «Этот показатель широко принят, но никто не измерял его на современных дисплеях, а не на настенной таблице с буквами, которая была впервые разработана в XIX веке», — отметила Ашраф.

Источник изображения: glazexpert.ru

Источник изображения: glazexpert.ru

Исследователи обнаружили, что предел разрешения глаза выше, чем считалось ранее, но существуют важные различия между цветными и черно-белыми изображениями. Для серых изображений, рассматриваемых под прямым углом, средний показатель составил 94 PPD. Для красных и зелёных узоров этот показатель составил 89 PPD, а для жёлтого и фиолетового — 53 PPD.

«Наш мозг на самом деле не очень хорошо воспринимает детали в цвете, поэтому мы наблюдали значительное снижение разрешения для цветных изображений, особенно при просмотре периферическим зрением, — пояснил профессор кафедры компьютерных наук и технологий Кембриджа Рафал Мантюк (Mantiuk). — Наши глаза, по сути, являются сенсорами, которые не так уж хороши, но наш мозг обрабатывает эти данные, формируя то, что, по его мнению, мы должны видеть».

Источник изображения: nature.com

Источник изображения: nature.com

Точный предел разрешения зависит от ряда факторов, включая размер экрана, освещённость помещения и расстояние между зрителем и экраном. К примеру, исследователи выяснили, что для гостиной среднего размера в Великобритании, где расстояние между телевизором и диваном составляет 2,5 метра, 44-дюймовый телевизор с разрешением 4K или 8K не даст никаких дополнительных преимуществ по сравнению с 2K-телевизором того же размера.

Источник изображения: LG

Источник изображения: LG

Исследователи создали статистическую модель, которая демонстрирует процентное соотношение людей с разным пределом разрешения глаз. Они уверены, что это поможет производителям создавать устройства, которые будут актуальны для большинства населения. Учёные также разработали бесплатный онлайн-калькулятор, где пользователи могут ввести размер своей комнаты, а также габариты и разрешение своего телевизора, чтобы определить наиболее подходящий экран для своего дома. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

«Чем больше пикселей на дисплее, тем менее он эффективен, дороже стоит и требует большей вычислительной мощности для управления, — добавил Мантюк. — Поэтому мы хотели понять, при каком уровне разрешения дисплея дальнейшее повышение уже не имеет смысла».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям
Представлена первая в мире контактная OLED-линза для самостоятельной диагностики сетчатки глаза
В Австралии создали электронный компьютерный глаз, который работает подобно человеческому и даже лучше
Представлен смартфон OnePlus Ace 6 с большим 165-Гц экраном, Snapdragon 8 Elite Extreme и батарей на 7800 мА·ч за $364
Baseus выпустила пауэрбанк на 20 000 мА·ч с быстрой 100-Вт зарядкой и двумя встроенными кабелями USB-C за $28
ASRock выпустила Radeon RX 9060 XT Challenger Standard Edition со сниженным заводским разгоном
Теги: глаза, зрение, разрешение, исследование, пиксели, предел
глаза, зрение, разрешение, исследование, пиксели, предел
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.