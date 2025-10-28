Сегодня 28 октября 2025
Председатель совета директоров Tesla заявила, что для Илона Маска важнее власть над компанией, чем компенсация в $1 трлн

В следующем месяце акционерам Tesla предстоит проголосовать за или против нового плана компенсации труда генерального директора Илона Маска (Elon Musk), который в результате достижения всех поставленных целей предоставит ему $1 трлн и позволит увеличить долю в капитале компании до 25 %. По словам председателя совета директоров Tesla, последняя цель для Маска является более приоритетной, чем денежное вознаграждение.

Источник изображений: Tesla

Источник изображений: Tesla

Робин Денхолм (Robyn Denholm), которая возглавляет совет директоров Tesla, призвала акционеров голосовать за утверждение десятилетнего плана компенсации для Илона Маска, поскольку если это не будет сделано, велика вероятность, что он покинет компанию. «Без Илона Tesla потеряет существенную часть своей стоимости, поскольку наша компания более не будет стоить тех сумм, к которым мы стремимся», — заявила Робин Денхолм в интервью каналу CNBC. По её мнению, присутствие Илона Маска на посту генерального директора Tesla критически важно для бизнеса компании, поскольку она перестаёт быть одним из множества автопроизводителей, смещая фокус на автопилот и человекоподобных роботов Optimus. Она убеждена, что сейчас в истории Tesla наступает переломный момент, и перед компанией открываются новые возможности, ключевой фигурой для реализации которых остаётся Илон Маск.

Предложенный советом директоров Tesla в прошлом месяце десятилетний план компенсации для Илона Маска подразумевает передачу акций компании за двенадцать траншей в случае выполнения поставленных целей. Некоторые из них вполне достижимы, и даже если основная часть задач не будет выполнена, Илону Маску всё равно достанутся десятки миллиардов долларов как в форме акций Tesla, так и в денежном выражении. Например, первый транш акций перейдёт в собственность Маска после того, как капитализация Tesla достигнет $2 трлн, хотя текущее значение достигает $1,5 трлн.

Дальнейшие выплаты Маску будут осуществляться по мере увеличения капитализации Tesla на каждые следующие $500 млрд. Если капитализация компании вырастет до $8,5 трлн, он получит $1 трлн. Председатель совета директоров Tesla подчёркивает, что для Илона Маска важнее увеличить степень своего влияния на бизнес компании за счёт концентрации в своих руках до 25 % её акций, а денежная компенсация в вопросе его мотивации вторична. Сейчас Маск владеет около 13 % акций Tesla.

«Он очень чётко придерживается этого взгляда, в плане сохранения достаточного влияния на голосование в Tesla в будущем, чтобы с ИИ не случилось ничего плохого. То есть, это в меньшей степени история про компенсацию, и в большей — про влияние на голосование», — пояснила Робин Денхолм. По её словам, розничные инвесторы сейчас контролируют около 30 % акций Tesla, в прошлом году активность голосования на собрании акционеров достигла рекордных высот. План компенсации для Маска подразумевает выполнение и сопутствующих задач: объёмы поставок электромобилей Tesla должны превысить 20 млн штук, количество активных подписчиков FSD должно перевалить за 10 млн человек, компания должна поставить 1 млн человекоподобных роботов Optimus и ввести в коммерческую эксплуатацию 1 млн роботакси. Кроме того, прибыль Tesla по методике EBITDA должна планомерно увеличиваться от $50 до $400 млрд в ближайшие десять лет.

Председатель совета директоров Tesla также попыталась заверить акционеров и инвесторов, что Илон Маск не сможет получить значительную часть компенсации в ближайшие годы, и сами акционеры почувствуют выгоду от реализации плана гораздо раньше, чем Маск. План признан мотивировать его оставаться у руля компании как можно дольше и двигать её к успеху, по мнению Робин Денхолм. Она также подчеркнула, что от выпуска спортивного электромобиля Roadster второго поколения Tesla не отказывается. По её словам, роботакси будут сосуществовать с электромобилями Tesla, оснащёнными привычными органами управления и комплексом FSD.

Возможностями человекоподобных роботов Optimus председатель совета директоров Tesla вполне довольна. Они уже могут складывать бельё после стирки, протирать стол и передавать предметы человеку, а также деликатно здороваться с ним за руку. Тактильный характер его рук вполне развит, по мнению Денхолм. Эти роботы весьма подвижны и отличаются ловкостью. В офисе компании в Пало-Альто они постоянно курсируют туда-сюда, как она добавила.

Наконец, по поводу голосования о покупке компанией Tesla доли в стартапе xAI, основанном Илоном Маском, председатель совета директоров первой сообщила, что данное предложение было вынесено на голосование акционерами Tesla, а не руководством компании или советом директоров.

Источник:

Теги: tesla, илон маск, совет директоров, акции
