Илон Маск хочет обеспечить себе «сильное влияние» на армию роботов и для этого ему нужен $1 триллион

В первой половине ноября акционерам Tesla предстоит проголосовать за утверждение нового десятилетнего плана компенсации за труд генерального директора. Илон Маск (Elon Musk) неожиданно сформулировал довод в пользу его долгосрочного пребывания на этом посту, сославшись на необходимость сохранения «сильного влияния на армию роботов».

Напомним, сам по себе план компенсации на следующие десять лет подразумевает не только выплату Илону Маску до $1 трлн, но и увеличение принадлежащей ему доли в капитале компании до 25 % с предоставлением пропорционального права голоса в управлении. Кроме того, указанную сумму и долю в капитале он получит, если капитализация Tesla превысит $8 трлн к концу десятилетнего периода, а компания успеет выпустить по 1 млн роботакси и человекообразных роботов Optimus соответственно.

Поскольку роботов Optimus Илон Маск до сих пор считает самым важным и потенциально самым массовым продуктом Tesla, то и будущие потребности компании он пытался как-то связать со своим пребыванием на посту генерального директора. На минувшей квартальной конференции он заявил следующее:

«Моя фундаментальная озабоченность в сфере размеров заработка и степени контроля за Tesla заключается в том, что если я продвинусь дальше и построю всю эту огромную армию роботов, могут ли меня в определённый момент в будущем изгнать? Это беспокоит меня больше всего, и только эту проблему я хочу решить при помощи этой так называемой компенсации, а не то чтобы я собирался потратить деньги, просто если мы построим эту армию роботов, будет ли у меня по крайней мере сильное влияние на эту армию роботов? Не контроль, а сильное влияние».

Ранее Илон Маск высказывался по поводу вопросов безопасности искусственного интеллекта для человечества, он не раз упрекал своих бывших соратников по OpenAI в отступлении от изначальной миссии стартапа ради извлечения выгоды, но в итоге Маск создал свой стартап xAI, хотя это и не помешало ему преследовать в суде нынешнее руководство OpenAI. На этой неделе Маск не стал сосредотачиваться на теме безопасности ИИ для человечества, а просто в простых выражениях дал понять, что хотел бы сохранять контроль над той армией роботов, которую построит Tesla. При этом он не стал пугать аудиторию какими-то утопическими сценариями, не раз описанными фантастами, а пояснил, что роботы в сочетании с роботакси помогут создать мир, в котором не будет бедности, а ещё они смогут стать отличными хирургами и откроют доступ к качественным медицинским услугам всем желающим.