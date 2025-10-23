Сегодня 23 октября 2025
Илон Маск хочет обеспечить себе «сильное влияние» на армию роботов и для этого ему нужен $1 триллион

В первой половине ноября акционерам Tesla предстоит проголосовать за утверждение нового десятилетнего плана компенсации за труд генерального директора. Илон Маск (Elon Musk) неожиданно сформулировал довод в пользу его долгосрочного пребывания на этом посту, сославшись на необходимость сохранения «сильного влияния на армию роботов».

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Напомним, сам по себе план компенсации на следующие десять лет подразумевает не только выплату Илону Маску до $1 трлн, но и увеличение принадлежащей ему доли в капитале компании до 25 % с предоставлением пропорционального права голоса в управлении. Кроме того, указанную сумму и долю в капитале он получит, если капитализация Tesla превысит $8 трлн к концу десятилетнего периода, а компания успеет выпустить по 1 млн роботакси и человекообразных роботов Optimus соответственно.

Поскольку роботов Optimus Илон Маск до сих пор считает самым важным и потенциально самым массовым продуктом Tesla, то и будущие потребности компании он пытался как-то связать со своим пребыванием на посту генерального директора. На минувшей квартальной конференции он заявил следующее:

«Моя фундаментальная озабоченность в сфере размеров заработка и степени контроля за Tesla заключается в том, что если я продвинусь дальше и построю всю эту огромную армию роботов, могут ли меня в определённый момент в будущем изгнать? Это беспокоит меня больше всего, и только эту проблему я хочу решить при помощи этой так называемой компенсации, а не то чтобы я собирался потратить деньги, просто если мы построим эту армию роботов, будет ли у меня по крайней мере сильное влияние на эту армию роботов? Не контроль, а сильное влияние».

Ранее Илон Маск высказывался по поводу вопросов безопасности искусственного интеллекта для человечества, он не раз упрекал своих бывших соратников по OpenAI в отступлении от изначальной миссии стартапа ради извлечения выгоды, но в итоге Маск создал свой стартап xAI, хотя это и не помешало ему преследовать в суде нынешнее руководство OpenAI. На этой неделе Маск не стал сосредотачиваться на теме безопасности ИИ для человечества, а просто в простых выражениях дал понять, что хотел бы сохранять контроль над той армией роботов, которую построит Tesla. При этом он не стал пугать аудиторию какими-то утопическими сценариями, не раз описанными фантастами, а пояснил, что роботы в сочетании с роботакси помогут создать мир, в котором не будет бедности, а ещё они смогут стать отличными хирургами и откроют доступ к качественным медицинским услугам всем желающим.

