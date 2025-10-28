Продажи пародийного шутера Escape from Duckov взяли новую высоту — по Дакову гуляют уже «два миллиона утят»

Китайская студия Team Soda при поддержке издательства Bilibili отчиталась о новых успехах пародирующего Escape from Tarkov эвакуационного лутер-шутера для одного игрока Escape from Duckov.

Напомним, 17 октября создатели Escape from Duckov сообщили о 200 тысячах проданных копий, через сутки результат превысил 300 тысяч, ещё через 24 часа преодолел отметку в 500 тысяч, а на прошлой неделе достиг 1 млн.

Как стало известно, менее чем за две недели с релиза суммарные продажи Escape from Duckov взяли новую высоту — 2 млн проданных копий. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией (прикреплена ниже).

«Два миллиона утят теперь гуляют по Дакову! Огромное спасибо каждому игроку и нашим удивительным моддерам, которые помогли построить это невероятное сообщество», — поблагодарили фанатов авторы Escape from Duckov.

Пользователям в роли обычной утки предстоит взять в крылья оружие и вырваться из враждебного мира Дакова. Игра предлагает пять уникальных карт, более 50 видов оружия, обширную систему модификаций и перевод на русский.

В цифровом сервисе Valve игра заслужила без малого 24 тыс. «крайне положительных» отзывов (рейтинг 96 %), почти 70 % из которых написаны на упрощённом китайском языке. Проект пользуется большой популярностью на родине.

Escape from Duckov вышла 16 октября в Steam (606 рублей до 30 октября), EGS и Mac App Store. Пиковый онлайн проекта в сервисе Valve накануне превысил 301 тыс. человек — это 48-й результат в истории платформы.