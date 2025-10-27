Escape from Duckov опередила Skyrim по пиковому онлайну в Steam и почти догнала Borderlands 4

Пародирующий Escape from Tarkov эвакуационный лутер-шутер для одного игрока Escape from Duckov от разработчиков из небольшой китайской студии Team Soda продолжает покорять новые вершины.

Как подметил портал PC Gamer, на прошедших выходных пиковый онлайн Escape from Duckov в сервисе Steam впервые превысил 300 тысяч человек. Уже сегодня, 27 октября, проект обновил личный рекорд — 301,3 тыс. одновременных игроков.

Достигнутый результат позволил Escape from Duckov занять место в топ-50 игр Steam по пиковому онлайну, опередив Skyrim (287,4 тыс.) и Dying Light 2 (274,9 тыс.), но слегка не дотянувшись до Borderlands 4 (304 тыс.).

Ранее разработчики Escape from Duckov отчитались, что за три дня с релиза суммарные продажи игры по всему миру достигли 500 тыс. копий, а по итогам пяти показатель вырос вдвое — до 1 млн единиц.

В цифровом сервисе Valve игра заслужила свыше 22,6 тыс. «крайне положительных» отзывов (рейтинг 96 %), почти 70 % из которых написаны на упрощённом китайском языке. Проект пользуется большой популярностью на родине.

Пользователям в роли обычной утки предстоит взять в крылья оружие и вырваться из враждебного мира Дакова. Игра предлагает пять уникальных карт, более 50 видов оружия и обширную систему модификаций.

Escape from Duckov вышла 16 октября в Steam (606 рублей до 30 октября), Epic Games Store (606 рублей до 29 октября) и Mac App Store (615 рублей). Игра имеет текстовый перевод на русский язык.