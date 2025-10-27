Сегодня 27 октября 2025
Шутер Escape from Duckov опередила Skyrim по п...
Новости Software

Escape from Duckov опередила Skyrim по пиковому онлайну в Steam и почти догнала Borderlands 4

Пародирующий Escape from Tarkov эвакуационный лутер-шутер для одного игрока Escape from Duckov от разработчиков из небольшой китайской студии Team Soda продолжает покорять новые вершины.

Источник изображений: Bilibili

Источник изображений: Bilibili

Как подметил портал PC Gamer, на прошедших выходных пиковый онлайн Escape from Duckov в сервисе Steam впервые превысил 300 тысяч человек. Уже сегодня, 27 октября, проект обновил личный рекорд — 301,3 тыс. одновременных игроков.

Достигнутый результат позволил Escape from Duckov занять место в топ-50 игр Steam по пиковому онлайну, опередив Skyrim (287,4 тыс.) и Dying Light 2 (274,9 тыс.), но слегка не дотянувшись до Borderlands 4 (304 тыс.).

Ранее разработчики Escape from Duckov отчитались, что за три дня с релиза суммарные продажи игры по всему миру достигли 500 тыс. копий, а по итогам пяти показатель вырос вдвое — до 1 млн единиц.

В цифровом сервисе Valve игра заслужила свыше 22,6 тыс. «крайне положительных» отзывов (рейтинг 96 %), почти 70 % из которых написаны на упрощённом китайском языке. Проект пользуется большой популярностью на родине.

Пользователям в роли обычной утки предстоит взять в крылья оружие и вырваться из враждебного мира Дакова. Игра предлагает пять уникальных карт, более 50 видов оружия и обширную систему модификаций.

Escape from Duckov вышла 16 октября в Steam (606 рублей до 30 октября), Epic Games Store (606 рублей до 29 октября) и Mac App Store (615 рублей). Игра имеет текстовый перевод на русский язык.

Источники:

escape from duckov, team soda, bilibili, шутер, steam
