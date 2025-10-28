Сегодня 28 октября 2025
Новости Software

Activision устроит вторую за месяц неделю бесплатной игры в Call of Duty: Black Ops 6 к старту королевской битвы и первого сезона Battlefield 6

Военный шутер Battlefield 6 от Electronic Arts готовится к старту первого сезона и собственной королевской битвы, а прошлогодний боевик Call of Duty: Black Ops 6 от Activision — к началу очередного бесплатного периода.

Источник изображения: GameRant

Напомним, за день до релиза Battlefield 6 на ПК и консолях стартовала неделя бесплатной игры в Call of Duty: Black Ops 6. Спустя всего полмесяца с тех пор Activision устраивает аналогичную акцию.

Как сообщает официальный микроблог Call of Duty, мультиплеер и зомби-режим Call of Duty: Black Ops 6 с 28 октября по 3 ноября можно будет опробовать совершенно бесплатно на всех целевых платформах.

Для сравнения: также 28 октября (в 18:00 по московскому времени) на ПК и консолях стартует королевская битва Battlefield 6 — Battlefield: RedSec (сокращение от Redacted Sector) — и первый контентный сезон игры.

Источник изображения: Activision

Ранее сообщалось, что Activision внимательно следит за Battlefield 6, но угрозу для Call of Duty в ней не видит. С тех пор Battlefield 6 продалась в количестве 7 млн копий за три дня и обогнала все части Call of Duty по пиковому онлайну в Steam.

По всей видимости, Activision надеется отвлечь внимание геймеров от Battlefield 6, пока к релизу готовится Call of Duty: Black Ops 7 — «самая умопомрачительная» игра в истории серии.

Call of Duty: Black Ops 7 поступит в продажу 14 ноября для PC (Steam, Microsoft Store, Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Со дня релиза проект также будет доступен в подписке Game Pass (Ultimate, PC).

Источник:

Теги: call of duty: black ops 6, activision, шутер
