Sid Meier’s Civilization VII получит «одну из самых востребованных» функций среди фанатов — возможность пройти игру, не меняя цивилизацию

Вышедшая в начале года глобальная стратегия Sid Meier’s Civilization VII разочаровала фанатов, однако Firaxis Games игру не бросает и уже тестирует «одну из самых востребованных» функций в сообществе.

Речь идёт о возможности проходить партию целиком за одну цивилизацию. В предыдущих Sid Meier’s Civilization функция была доступна с самого релиза, однако разработчики «семёрки» пошли другим путём.

Напомним, в Civilization VII каждая из трёх эпох предлагает свой набор цивилизаций. Таким образом в Firaxis хотели решить одну из главных проблем франшизы — то, что пользователи не доводят игру до конца, бросая партию на полпути.

Как подтверждают показатели активности игроков в Steam, больше нового выпуска фанатам оказались по душе старые. В попытках вернуть поклонников разработчики теперь превращают Civilization VII в подобие прошлых частей.

Что касается прохождения партии за одну цивилизацию, то в ближайшие месяцы функция будет проходить тестирование в рамках инициативы Firaxis Feature Workshop, участники которой помогут формировать будущие игровые механики.

Сейчас Firaxis готовит к релизу 4 ноября крупное обновление 1.3.0 и набор морского контента Tides of Power (будет доступен бесплатно до 5 января 2026 года), а также тестирует «существенные изменения» для механики путей наследия.

Sid Meier’s Civilization VII вышла в Steam (PC, Mac, Linux), EGS (PC), на PS4, PS5, Xbox One, Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2. Игра заработала самые низкие оценки в истории основной серии и 47 % в сервисе Valve.