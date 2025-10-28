Сегодня 28 октября 2025
«Покойся с миром, Warzone»: в Battlefield 6 стартовала условно-бесплатная королевская битва Battlefield: RedSec и первый контентный сезон

Как и было обещано, 28 октября в 18:00 по Москве на ПК и консолях стартовала Battlefield: RedSec (сокращение от Redacted Sector) — условно-бесплатная королевская битва для военного шутера Battlefield 6.

Источник изображений: Electronic Arts

Battlefield: RedSec вышла на всех целевых платформах Battlefield 6 — PC (Steam, EGS, EA App), PS5, Xbox Series X и S. Премьера сопровождалась прикреплённым ниже насыщенным геймплейным трейлером.

Растянувшийся на две с половиной минуты ролик демонстрирует хаос королевской битвы под трек California Love американского рэпера Тупака Шакура (Tupac Shakur). «Покойся с миром, Warzone», — предрекает blackfrom80s.

События Battlefield: RedSec разворачиваются на огромном засекреченном военном объекте Форт Линдон, скрытом между чистейшими пляжами и тихим жилым районом в Южной Калифорнии.

Обещают сражения со временем и противниками на 100 человек, масштабные разрушения, множество точек интереса, транспортные средства и «самое смертоносное» кольцо в истории жанра (огненное).

Помимо непосредственно королевской битвы, Battlefield: RedSec включает новый режим Gauntlet с выбиванием отрядов и песочницу Portal с возможностью создавать собственные игровые сценарии.

Battlefield 6 вышла 10 октября на PC (Steam, EGS, EA App), PS5, Xbox Series X и S без поддержки русского языка. Вместе с Battlefield: RedSec в игре стартовал первый контентный сезон.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: battlefield 6, battlefield studios, electronic arts, шутер, королевская битва
