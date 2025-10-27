Сегодня 27 октября 2025
Electronic Arts подтвердила название и дату выхода Battlefield: RedSec — королевской битвы Battlefield 6

Вслед за недавними утечками издатель Electronic Arts и разработчики из объединения Battlefield Studios рассекретили название и дату выхода режима королевской битвы для военного шутера Battlefield 6.

Источник изображений: Electronic Arts

Источник изображений: Electronic Arts

Напомним, Electronic Arts подтвердила появление королевской битвы в Battlefield 6 ещё прошедшим летом, а в начале осени дала возможность опробовать режим участникам тестовой среды Battlefield Labs.

По данным датамайнеров, королевская битва Battlefield 6 должна выйти уже 28 октября — в один день со стартом первого контентного сезона игры — и называться Battlefield: RedSec (сокращение от Redacted Sector).

Как стало известно, королевская битва Battlefield 6 действительно именуется Battlefield: RedSec и выйдет завтра, 28 октября, в 18:00 по Москве. Вместе с релизом увидит свет и геймплейный трейлер режима (премьера уже запланирована).

Подробностями Battlefield: RedSec в преддверии уже скорого выпуска в Electronic Arts не поделились. Ранее сообщалось, что королевская битва Battlefield 6 разрабатывается Ripple Effect (часть Battlefield Studios) и будет условно-бесплатной.

События королевской битвы развернутся на огромной карте для 100 игроков со множеством точек интереса, транспортными средствами, включая мощные бронемашины, и «разрушениями повсюду».

Battlefield 6 вышла 10 октября на PC (Steam, EGS, EA App), PS5, Xbox Series X и S без поддержки русского языка. Пиковый онлайн игры на старте в Steam превысил 747 тыс. человек, а продажи за первые три дня достигли 7 млн копий.

Источник:

Теги: battlefield 6, battlefield studios, electronic arts, королевская битва
