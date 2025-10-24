Сегодня 24 октября 2025
Королевская битва Battlefield 6 выйдет без предупреждения и уже очень скоро

Издательство Electronic Arts и разработчики из объединения Battlefield Studios не спешат раскрывать дату выхода режима королевской битвы для военного шутера Battlefield 6, но, похоже, ждать релиз осталось недолго.

Источник изображений: Electronic Arts

Источник изображений: Electronic Arts

Напомним, Electronic Arts подтвердила появление королевской битвы в Battlefield 6 ещё прошедшим летом, а в начале осени дала возможность опробовать режим участникам тестовой среды Battlefield Labs. Сроки выхода не уточнялись.

Накануне стало известно, что датамайнеры обнаружили в EA App контентный набор Granite для Battlefield 6, который выйдет в один день со стартом первого сезона — 28 октября. Предполагалось, что речь идёт о королевской битве.

На следующий день надёжный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) со ссылкой на собственные источники подтвердил, что режим королевской битвы и правда появится в Battlefield 6 уже 28 октября, причём без предварительного уведомления.

Ранее сообщалось, что события королевской битвы развернутся на огромной карте на 100 игроков со множеством точек интереса, транспортными средствами, включая мощные бронемашины, и «разрушениями повсюду».

За время тестирования разработчики скорректировали баланс транспорта и TTK (Time to Kill) на коротких дистанциях, добавили возможность иметь две бронепластины на старте игры, исправляли баги и улучшали оптимизацию.

Battlefield 6 вышла 10 октября на PC (Steam, EGS, EA App), PS5, Xbox Series X и S без поддержки русского языка. Пиковый онлайн игры на старте в Steam превысил 747 тыс. человек, а продажи за первые три дня достигли 7 млн копий.

Источник:

battlefield 6, battlefield studios, electronic arts, шутер
