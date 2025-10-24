Королевская битва Battlefield 6 выйдет без предупреждения и уже очень скоро

Издательство Electronic Arts и разработчики из объединения Battlefield Studios не спешат раскрывать дату выхода режима королевской битвы для военного шутера Battlefield 6, но, похоже, ждать релиз осталось недолго.

Напомним, Electronic Arts подтвердила появление королевской битвы в Battlefield 6 ещё прошедшим летом, а в начале осени дала возможность опробовать режим участникам тестовой среды Battlefield Labs. Сроки выхода не уточнялись.

Накануне стало известно, что датамайнеры обнаружили в EA App контентный набор Granite для Battlefield 6, который выйдет в один день со стартом первого сезона — 28 октября. Предполагалось, что речь идёт о королевской битве.

На следующий день надёжный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) со ссылкой на собственные источники подтвердил, что режим королевской битвы и правда появится в Battlefield 6 уже 28 октября, причём без предварительного уведомления.

Ранее сообщалось, что события королевской битвы развернутся на огромной карте на 100 игроков со множеством точек интереса, транспортными средствами, включая мощные бронемашины, и «разрушениями повсюду».

За время тестирования разработчики скорректировали баланс транспорта и TTK (Time to Kill) на коротких дистанциях, добавили возможность иметь две бронепластины на старте игры, исправляли баги и улучшали оптимизацию.

Battlefield 6 вышла 10 октября на PC (Steam, EGS, EA App), PS5, Xbox Series X и S без поддержки русского языка. Пиковый онлайн игры на старте в Steam превысил 747 тыс. человек, а продажи за первые три дня достигли 7 млн копий.