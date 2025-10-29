Сегодня 29 октября 2025
Поддельная трансляция Nvidia GTC с рекламирующим криптовалютную аферу Хуангом привлекла 100 тыс. зрителей на YouTube — в 5 раз больше, чем настоящая

Ничего не подозревающие зрители YouTube, ожидавшие во вторник основного доклада Nvidia в рамках конференции GTC 2025, вполне могли случайно увидеть сгенерированный искусственным интеллектом дипфейк с Дженсеном Хуангом (Jensen Huang), рекламирующим мошенническую схему с криптовалютой. Платформа YouTube разместила это видео в трендах выше настоящей трансляции Nvidia.

Источник изображения: Tom's Hardware

Источник изображения: Tom's Hardware

Пользователь соцсети X Дилан Мартин (Dylan Martin) обратил внимание, что фейковая трансляция (теперь отключенная) на самом деле велась на канале Offxbeatz. Примерно через 20 минут после начала реального выступления Дженсенса Хуанга фейковую трансляцию смотрели около 90 000 человек. Мартин отмечает, что она даже была первым результатом поиска на YouTube по запросу Nvidia GTC DC — вполне резонному запросу для любого, кто хотел посмотреть реальную трансляцию. В какой-то момент фейковую трансляцию о мошенничестве с криптовалютой смотрели около 95 000 человек, а настоящую — всего 12 000.

«Внимание: на YouTube сейчас идёт фейковая трансляция с Nvidia GTC DC, организованная каналом NVIDIA Live. Похоже, это дипфейк с Дженсеном Хуангом, рекламирующим “мероприятие по массовому внедрению криптовалют”. И, конечно же, не связывайтесь с этим QR-кодом на изображении», — написал Мартин.

Мартин даже смог создать расшифровку фейковой трансляции с помощью Otter AI. Ненастоящий Дженсен поприветствовал всех присутствующих на мероприятии, а затем заявил: «Но прежде, чем мы перейдём к основному докладу, у меня есть сюрприз, который слишком захватывающий, чтобы ждать. Мы отложим основную презентацию на мгновение, чтобы объявить о чём-то действительно особенном — о мероприятии, посвящённом массовому внедрению криптовалют, которое напрямую связано с миссией Nvidia по ускорению прогресса человечества».

Фейковый Дженсен отметил, что этот шаг — не просто случайный ход. Он начал восхвалять видеокарты Nvidia за обеспечение аппаратной поддержки смарт-контрактов Ethereum, высокоскоростных транзакций Solana и эффективных трансграничных платежей с помощью XRP. Конечно же, ничего из этого не является правдой. Фейковая трансляция, сопровождавшаяся расположенным на экране QR-кодом для зрителей, предлагала схему распределения криптовалюты, призывая зрителей отправлять поддерживаемые криптовалюты.

Теги: gtc 2025, дженсен хуанг, дипфейки, афера, криптовалюта, мошенничество
