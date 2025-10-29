Глава Nvidia заявил, что ИИ-пузыря не существует  — и предсказал полтриллиона выручки на новых чипах

На фоне бума систем искусственного интеллекта капитализация Nvidia выросла почти до $5 трлн, поэтому основатель компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) использует малейшую возможность для демонстрации перспектив дальнейшего процветания своего бизнеса. На конференции GTC 2025 на этой неделе он поспешил заверить аудиторию, что никакого финансового «пузыря» в отрасли ИИ в настоящее время не создаёт.

Прежде всего, Хуанг подчеркнул, что чипы поколений Blackwell и Vera Rubin в течение следующего года принесут Nvidia до $500 млрд выручки, и это без учёта Китая и всего остального азиатского рынка. Китай из прогноза компания уже давно исключает из-за геополитической неопределённости, а на этой неделе глава Nvidia в очередной раз заявил, что её позиции на китайском рынке приблизились к нулю процентов.

В общей сложности, Nvidia рассчитывает поставить на рынок 20 млн своих новейших чипов, хотя и не конкретизирует, причисляются ли к ним Vera Rubin, которые в ограниченных количествах будут поставляться в следующем году. За время своего присутствия на рынке, по словам Хуанга, семейство Hopper разошлось тиражом около 4 млн экземпляров. Очевидно, что чипы более новых поколений окажутся популярнее с точки зрения объёмов продаж.

«Я не верю, что мы находимся в ИИ-пузыре. Все эти различные ИИ-модели, которые мы используем — мы используем приличное количество услуг и с радостью платим за них», — пояснил свою позицию относительно панических настроений некоторых аналитиков основатель Nvidia. Тем более, что на полях GTC 2025 компания объявила о сотрудничестве сразу с несколькими партнёрами на десятки миллиардов долларов, и подобная динамика заключения сделок в какой-то мере должна успокоить тех, кто предрекает отрасли обвал из-за разрушения финансового пузыря.