Сегодня 29 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Глава Nvidia заявил, что ИИ-пузыря не су...
реклама
Новости Hardware

Глава Nvidia заявил, что ИИ-пузыря не существует  — и предсказал полтриллиона выручки на новых чипах

На фоне бума систем искусственного интеллекта капитализация Nvidia выросла почти до $5 трлн, поэтому основатель компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) использует малейшую возможность для демонстрации перспектив дальнейшего процветания своего бизнеса. На конференции GTC 2025 на этой неделе он поспешил заверить аудиторию, что никакого финансового «пузыря» в отрасли ИИ в настоящее время не создаёт.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Прежде всего, Хуанг подчеркнул, что чипы поколений Blackwell и Vera Rubin в течение следующего года принесут Nvidia до $500 млрд выручки, и это без учёта Китая и всего остального азиатского рынка. Китай из прогноза компания уже давно исключает из-за геополитической неопределённости, а на этой неделе глава Nvidia в очередной раз заявил, что её позиции на китайском рынке приблизились к нулю процентов.

В общей сложности, Nvidia рассчитывает поставить на рынок 20 млн своих новейших чипов, хотя и не конкретизирует, причисляются ли к ним Vera Rubin, которые в ограниченных количествах будут поставляться в следующем году. За время своего присутствия на рынке, по словам Хуанга, семейство Hopper разошлось тиражом около 4 млн экземпляров. Очевидно, что чипы более новых поколений окажутся популярнее с точки зрения объёмов продаж.

«Я не верю, что мы находимся в ИИ-пузыре. Все эти различные ИИ-модели, которые мы используем — мы используем приличное количество услуг и с радостью платим за них», — пояснил свою позицию относительно панических настроений некоторых аналитиков основатель Nvidia. Тем более, что на полях GTC 2025 компания объявила о сотрудничестве сразу с несколькими партнёрами на десятки миллиардов долларов, и подобная динамика заключения сделок в какой-то мере должна успокоить тех, кто предрекает отрасли обвал из-за разрушения финансового пузыря.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Потеря китайского рынка Nvidia сильнее навредит США, чем Китаю, заявил Дженсен Хуанг
Капитализация Nvidia вплотную приблизилась к рекордным $5 трлн
Хуанг показал Vera Rubin Superchip — CPU, два огромных GPU и 100 Пфлопс на одной плате для ИИ нового поколения
Nvidia потратила $1 млрд на покупку пакета акций Nokia с целью дальнейшего сотрудничества
SK hynix завершила квартал с рекордными выручкой и прибылью, вся квота производства памяти на 2026 год уже распродана
Nvidia построит в США семь эксафлопсных суперкомпьютеров — два на Vera Rubin для Лос-Аламосской лаборатории
Теги: nvidia, blackwell, hopper, ии, дженсен хуанг
nvidia, blackwell, hopper, ии, дженсен хуанг
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.