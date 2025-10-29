Дивный мёртвый мир: Amazon перестанет выпускать новый контент для New World: Aeternum на фоне массовых увольнений

Стартовавший в октябре десятый контентный сезон оказался для New World: Aeternum последним. Amazon Games объявила о немедленном прекращении развития своей фэнтезийной MMO.

Как подчеркнули в Amazon Games, после четырёх лет регулярных обновлений и консольного релиза поддерживать New World: Aeternum дополнительным контентом стало «нецелесообразно».

Таким образом, игра перестанет получать новый контент (патчи с исправлениями выходить продолжат), но сохранит внутриигровой магазин и не пропадёт из продажи. В то же время со страницы в Steam кнопка покупки исчезла.

Серверы New World: Aeternum продолжат работу как минимум до конца 2026 года — в случае закрытия игры (а оно, похоже, уже показалось на горизонте) пользователей обещают предупредить по меньшей мере за шесть месяцев.

В качестве благодарности фанатам разработчики New World: Aeternum разблокировали премиальный контент октябрьского обновления Nighthaven для всех игроков, а ранее сделали бесплатным дополнение Rise of the Angry Earth (только на ПК).

Анонс прекращения контентной поддержки New World: Aeternum прозвучал на фоне массовых увольнений в Amazon. Компания остановила работу над «значительной частью» игр класса AAA (конкретно MMO).

New World стартовала в сентябре 2021 года на ПК (пиковый онлайн на выходе в Steam превысил 913 тыс. человек), а с релизом на PS5, Xbox Series X и S прошлой осенью обзавелась подголовком Aeternum.