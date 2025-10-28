Сегодня 28 октября 2025
Массовые увольнения в Amazon больно ударили по игровому подразделению — компания отходит от разработки MMO

Агентство Bloomberg и издание Variety со ссылкой на свои источники сообщают, что прокатившиеся по технологическому гиганту Amazon сегодня, 28 октября, массовые увольнения серьёзно ударили по видеоигровому подразделению компании.

Источник изображений: Amazon Games

Напомним, в рамках октябрьских сокращений работы лишится около 14 тыс. офисных сотрудников Amazon. Увольнения нацелены на снижение уровня бюрократии, устранение барьеров и перераспределение ресурсов.

По данным Bloomberg и Variety, игровое направление Amazon ждут «существенные» изменения, частью которых будет сокращение ряда сотрудников (по большей части) в Ирвайне, Сан-Диего и центральном издательском отделе.

Вице-президент Twitch, звукового и игрового направлений Amazon Стив Бум (Steve Boom) объявил сотрудникам, что компания останавливает работу над «значительной частью» игр класса AAA (в частности, MMO) в Amazon Game Studios.

Бум назвал принятое решение «непростым» и подчеркнул, что «мы гордимся нашими успехами в разработке и издании собственных AAA-игр». Впрочем, совсем от производства игр компания не отказывается.

Amazon Games Montreal недавно успешно завершила закрытую «альфу» March of Giants и продолжает подготовку к релизу, а Studio 5 выпустила Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg для переработанного облачного сервиса Luna.

Кроме того, Amazon продолжает работу со сторонними партнёрами. В частности, с Crystal Dynamics над новой Tomb Raider и с Maverick Games над её новаторской AAA-гонкой с открытым миром и упором на сюжет.

Источники:

Теги: amazon, amazon games, amazon game studios, увольнения, сокращения
