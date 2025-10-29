Сегодня 29 октября 2025
OpenAI представила две почти открытые модели для систем безопасности

OpenAI представила две рассуждающие модели искусственного интеллекта, предназначенные для обнаружения различных угроз безопасности на интернет-платформах. Они доступны по лицензии с открытыми весами.

Источник изображения: Andrew Neel / unsplash.com

Новые открытые модели OpenAI получили названия gpt-oss-safeguard-120b и gpt-oss-safeguard-20b — последние показатели свидетельствуют о числе параметров. Это адаптированные версии анонсированных в августе бесплатных gpt-oss. Новые варианты также доступны с открытыми весами, то есть предлагают пользователям прозрачность и контроль, но это не модели с полностью открытым исходным кодом.

Организации могут настраивать их в соответствии со своими требованиями политики — модели выводят цепочки рассуждений, а значит, у разработчиков будет представление о том, как они приходят к тому или иному результату. Так, на сайте с обзорами модели серии gpt-oss-safeguard помогут для фильтрации отзывов, которые они сочтут поддельными; аналогичным образом на игровом форуме они смогут автоматически удалять сообщения о читерских схемах.

OpenAI разработала их совместно с Discord, SafetyKit и организацией ROOST, которая специализируется на инфраструктуре безопасности для систем ИИ. Модели доступны в формате предварительных версий для исследователей — OpenAI хочет собрать отзывы экспертов.

Источник:

Теги: openai, ии, модель, безопасность
