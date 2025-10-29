Сегодня 29 октября 2025
Брошенный Microsoft амбициозный шутер от соавтора Doom скорее жив, чем мёртв — Джон Ромеро не теряет надежду возродить игру

Сооснователь ирландской студии Romero Games Джон Ромеро (John Romero), известный как соавтор Doom, прокомментировал текущее положение оставшегося без финансирования безымянного шутера компании.

Источник изображения: Romero Games

Источник изображения: Romero Games

Напомним, 2 июля на фоне массовых увольнений в Xbox издатель отказался от нового шутера Romero Games на Unreal Engine 5. Спустя несколько дней студия заверила, что не закрылась, и делает всё возможное, чтобы так и оставалось.

Тогда же стало известно, что из-за отзыва финансирования неанонсированный шутер Romero Games отменён, но не окончательно — со студией к тому моменту связалось несколько издателей, заинтересованных в помощи с выпуском игры.

С тех пор о проекте ничего слышно не было, но в рамках фестиваля Comic-Con Málaga журналисты Gamereactor смогли спросить у Ромеро о текущем положении дел. Надежду возродить игру разработчики не бросают.

Джон Ромеро на Comic-Con Málaga (источник изображения: Gamereactor)

Джон Ромеро на Comic-Con Málaga (источник изображения: Gamereactor)

По словам Ромеро, студия до сих пор разбирается, что делать с проектом: «Мы владеем IP, кодом и всем, что касается игры. Множество компаний заинтересованы и продолжают работать с нами».

«Когда вы годами делаете игру и вкладываете в неё, скажем, $50 млн, при переходе к другому партнёру он бесплатно получает $50 млн. <...> В крайнем случае у вас есть материалы на $50 млн, с которыми можно сделать что-то ещё», — заявил Ромеро.

О работе над новым шутером под крылом «крупного издателя» Ромеро объявил ещё летом 2022 года. В разговоре с Gamereactor он уточнил, что к моменту отмены игра была готова примерно наполовину.

