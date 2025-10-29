Брошенный Microsoft амбициозный шутер от соавтора Doom скорее жив, чем мёртв — Джон Ромеро не теряет надежду возродить игру

Сооснователь ирландской студии Romero Games Джон Ромеро (John Romero), известный как соавтор Doom, прокомментировал текущее положение оставшегося без финансирования безымянного шутера компании.

Напомним, 2 июля на фоне массовых увольнений в Xbox издатель отказался от нового шутера Romero Games на Unreal Engine 5. Спустя несколько дней студия заверила, что не закрылась, и делает всё возможное, чтобы так и оставалось.

Тогда же стало известно, что из-за отзыва финансирования неанонсированный шутер Romero Games отменён, но не окончательно — со студией к тому моменту связалось несколько издателей, заинтересованных в помощи с выпуском игры.

С тех пор о проекте ничего слышно не было, но в рамках фестиваля Comic-Con Málaga журналисты Gamereactor смогли спросить у Ромеро о текущем положении дел. Надежду возродить игру разработчики не бросают.

По словам Ромеро, студия до сих пор разбирается, что делать с проектом: «Мы владеем IP, кодом и всем, что касается игры. Множество компаний заинтересованы и продолжают работать с нами».

«Когда вы годами делаете игру и вкладываете в неё, скажем, $50 млн, при переходе к другому партнёру он бесплатно получает $50 млн. <...> В крайнем случае у вас есть материалы на $50 млн, с которыми можно сделать что-то ещё», — заявил Ромеро.

О работе над новым шутером под крылом «крупного издателя» Ромеро объявил ещё летом 2022 года. В разговоре с Gamereactor он уточнил, что к моменту отмены игра была готова примерно наполовину.