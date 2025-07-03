Новый шутер от соавтора Doom Джона Ромеро оказался под угрозой — из-за увольнений в Microsoft студия осталась без денег и сотрудников

Ирландская студия Romero Games (Empire of Sin), основанная соавтором Doom Джоном Ромеро (John Romero) и его женой Брендой Ромеро (Brenda Romero), сообщила о серьёзном препятствии на пути к выпуску своего нового шутера.

Напомним, Ромеро объявил о работе над новым шутером летом 2022 года. На анонсе сообщалось, что игра базируется на Unreal Engine 5 и создаётся под крылом «крупного издателя». По всей видимости, издатель был связан с Microsoft.

Как выяснилось, 2 июля издатель отказался от шутера Romero Games и отозвал финансирование. По словам Бренды Ромеро, решение было принято руководством издателя и также коснулось нескольких неанонсированных игр других студий.

Решение издателя стало для Ромеро сюрпризом, так как ничто не предвещало беды: «Каждый этап мы достигали вовремя, регулярно удостаивались высокой похвалы и с лёгкостью проходили все внутренние проверки».

Сейчас студия взвешивает доступные ей варианты и пытается помочь сотрудникам. Если верить уже экс-художнику Romero Games Лесли Стоу (Leslie Stowe), уволены в результате отзыва финансирования оказались все работники компании.

Стоу и ещё один бывший художник студии Кристоф Редл (Christoph Redl) утверждают, что лишились работы из-за новой волны увольнений в Xbox. В рамках сокращений действительно были отменены «несколько неанонсированных проектов».

Новый раунд сокращений затронул примерно 9 тыс. сотрудников Microsoft — меньше половины от этого числа пришлось на Xbox, куда входит Bethesda. Именно её портал Insider Gaming называет несостоявшимся издателем игры Romero Games.