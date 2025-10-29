Сегодня 29 октября 2025
Разработчики российского MMO-шутера Pioner объявили дату старта открытой «беты» и запустили в Steam новое тестирование

Российская студия с сербской штаб-квартирой GFA Games объявила точную дату старта обещанного открытого бета-тестирования своего ролевого MMO-шутера Pioner. В обозначенные ранее сроки команда не уложилась.

Источник изображений: GFA Games

Источник изображений: GFA Games

Напомним, в сентябрьской публикации GFA Games пообещала запустить открытую «бету» Pioner в октябре. До конца второго месяца осени осталась всего пара дней, а испытаний на горизонте до недавних пор видно не было.

Как выяснилось, открытое бета-тестирование Pioner в октябре всё-таки начнётся, но с оговоркой. Разработчики сообщили о старте испытаний «35 октября», или, другими словами, 4 ноября.

Очередную задержку создатели Pioner объяснили тем, что команде потребовалось «немного больше времени, чтобы как следует подготовиться» к запуску открытого бета-тестирования.

Разработчики поблагодарили фанатов за понимание и объявили о запуске в Steam «нагрузочного тестирования» Pioner, которое призвано проверить готовность систем перед основным этапом испытаний.

Для подачи заявки на участие в нагрузочном тестировании нужно нажать кнопку «Запросить доступ» на странице Pioner в Steam: «Мы одобрим большинство заявок, но, к сожалению, не можем гарантировать доступ всем желающим».

Релиз Pioner ожидается до конца 2025 года сначала в Steam (Windows и Linux), а затем на PS5, Xbox Series X и S. Обещают платный релиз с микротранзакциями, широкий арсенал и бестиарий, графику на Unreal Engine 4 и озвучку от GamesVoice.

Источник:

