Масштабный сбой в Microsoft Azure вывел из строя Xbox, Microsoft 365 и десятки сервисов по всему миру

Вслед за недавними проблемами у AWS облачная платформа Microsoft Azure столкнулась с масштабным сбоем, который затронул ключевые цифровые сервисы компании Microsoft — от офисных приложений пакета Microsoft 365 до игровых сервисов Xbox и серверов популярной игры Minecraft. Пострадали и многие сторонние компании, пользующиеся облачными услугами Azure. Перебои начались около 19:00 по московскому времени.

По данным страницы статуса Azure, причиной инцидента стала ошибочная конфигурация, внесённая в платформу. Около 19:20 компания Microsoft заявила, что откатила изменения и развернула последнюю стабильную конфигурацию, которая должна обеспечить восстановление работы в течение четырёх часов. По состоянию на момент публикации у многих пользователей всё ещё наблюдаются проблемы с доступом к порталу Azure и другим сервисам.

На фоне этого инцидента Xbox Status Page полностью перестала загружаться, а в Microsoft 365 наблюдались ошибки подключения и повышенные задержки. В соцсети X официальный аккаунт Microsoft 365 подтвердил, что проводится расследование инцидента, уточнил, что проблемы затрагивают внутреннюю инфраструктуру, и «обойти проблему» пытаются через перераспределение трафика.

Сбой затронул не только экосистему Microsoft. Проблемы испытали многие сторонние компании, в том числе крупные:

Alaska Airlines и Hawaiian Airlines сообщили о сбоях в работе своих веб-сайтов и систем регистрации пассажиров — клиентам рекомендовалось получать посадочные талоны через агентов в аэропортах;

Community Fibre, британский интернет-провайдер, подтвердил, что часть клиентов испытывает трудности из-за сбоя;

Kroger предупредил о проблемах с доступом к своему сайту и мобильному приложению;

Пользователи также сообщили о сбоях на сайтах Starbucks, Costco и Capital One.

Любопытно, что сбой произошёл всего за несколько часов до публикации квартального отчёта Microsoft. Пока корпорация воздерживается от подробных комментариев, но ситуация уже получила широкий резонанс — сообщения о неполадках резко выросли на DownDetector и Reddit, включая жалобы от пользователей из США и Великобритании.

Это второй крупный сбой глобальных облачных сервисов за неделю — и ещё одно напоминание о том, насколько критически важной и одновременно уязвимой стала инфраструктура интернета из-за зависимости от крупных облачных провайдеров.