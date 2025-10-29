Сегодня 29 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Облачные игровые платформы Масштабный сбой в Microsoft Azure вывел ...
реклама
Новости Software

Масштабный сбой в Microsoft Azure вывел из строя Xbox, Microsoft 365 и десятки сервисов по всему миру

Вслед за недавними проблемами у AWS облачная платформа Microsoft Azure столкнулась с масштабным сбоем, который затронул ключевые цифровые сервисы компании Microsoft — от офисных приложений пакета Microsoft 365 до игровых сервисов Xbox и серверов популярной игры Minecraft. Пострадали и многие сторонние компании, пользующиеся облачными услугами Azure. Перебои начались около 19:00 по московскому времени.

По данным страницы статуса Azure, причиной инцидента стала ошибочная конфигурация, внесённая в платформу. Около 19:20 компания Microsoft заявила, что откатила изменения и развернула последнюю стабильную конфигурацию, которая должна обеспечить восстановление работы в течение четырёх часов. По состоянию на момент публикации у многих пользователей всё ещё наблюдаются проблемы с доступом к порталу Azure и другим сервисам.

На фоне этого инцидента Xbox Status Page полностью перестала загружаться, а в Microsoft 365 наблюдались ошибки подключения и повышенные задержки. В соцсети X официальный аккаунт Microsoft 365 подтвердил, что проводится расследование инцидента, уточнил, что проблемы затрагивают внутреннюю инфраструктуру, и «обойти проблему» пытаются через перераспределение трафика.

Сбой затронул не только экосистему Microsoft. Проблемы испытали многие сторонние компании, в том числе крупные:

  • Alaska Airlines и Hawaiian Airlines сообщили о сбоях в работе своих веб-сайтов и систем регистрации пассажиров — клиентам рекомендовалось получать посадочные талоны через агентов в аэропортах;
  • Community Fibre, британский интернет-провайдер, подтвердил, что часть клиентов испытывает трудности из-за сбоя;
  • Kroger предупредил о проблемах с доступом к своему сайту и мобильному приложению;
  • Пользователи также сообщили о сбоях на сайтах Starbucks, Costco и Capital One.

Любопытно, что сбой произошёл всего за несколько часов до публикации квартального отчёта Microsoft. Пока корпорация воздерживается от подробных комментариев, но ситуация уже получила широкий резонанс — сообщения о неполадках резко выросли на DownDetector и Reddit, включая жалобы от пользователей из США и Великобритании.

Это второй крупный сбой глобальных облачных сервисов за неделю — и ещё одно напоминание о том, насколько критически важной и одновременно уязвимой стала инфраструктура интернета из-за зависимости от крупных облачных провайдеров.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Россияне пожаловались на масштабный сбой в работе «VK Видео»
К масштабному сбою AWS привела ошибка в средствах автоматизации DNS
Сбой в облаках AWS вывел из строя часть интернета — не работают Perplexity, Fortnite, Canva и другие
«Мир движется в странном направлении»: Дуров представил Cocoon — смесь ИИ и блокчейна во имя цифровой свободы
YouTube перестанет показывать детям ролики с насилием в видеоиграх
У ИИ-поисковиков обнаружилось пристрастие к «менее популярным» источникам
Теги: microsoft, azure, xbox, microsoft 365, сбой, облако
microsoft, azure, xbox, microsoft 365, сбой, облако
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.