Сегодня 30 октября 2025
Приложение Gemini набрало 650 млн пользователей, превысив прогноз в 500 млн к концу года

Компания Alphabet опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2025 года, которые ознаменовались историческим достижением — квартальная выручка впервые превысила $100 млрд, составив $102,3 млрд, что на 16 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом генеральный директор Сундар Пичаи (Sundar Pichai) объявил, что количество ежемесячных активных пользователей приложения Gemini превысило 650 миллионов, хотя в начале года Пичаи говорил о цели в 500 миллионов к концу года.

Источник изображения: Solen Feyissa/Unsplash

Ранее, благодаря судебным документам, стало известно, что по состоянию на март 2025 года приложение насчитывало 350 миллионов ежемесячных активных пользователей, тогда как в октябре 2024 года их число составляло всего 90 миллионов. Росту популярности Gemini, как сообщает 9to5Google, способствовало постоянное добавление новых функций. Например, модель генерации и редактирования изображений Nano Banana помогла привлечь 23 миллиона новых пользователей.

Параллельно с этим успешно развивается и другой продукт компании — AI Mode (ИИ режим), который в июле этого года, до широкого международного запуска, преодолел отметку в 100 миллионов пользователей, а сейчас его используют 75 миллионов человек ежедневно. Кроме того, компания сообщает, что крупное обновление модели Gemini 3 выйдет позже в этом году.

Помимо впечатляющих показателей в ИИ-сервисах, Google объявила и о значительном прогрессе в бизнесе платных подписок Google One и YouTube Premium, общее количество которых превысило 300 миллионов. Для сравнения, в мае сервис Google One насчитывал 150 миллионов подписчиков, а YouTube Premium в последний раз отчитывался о 100 миллионах подписчиков в феврале 2024 года. Рост выручки компании был обеспечен двузначным увеличением показателей в таких сегментах, как Google Search, YouTube, Google-подписки, а также комплексом облачных сервисов Google Cloud и различными продуктами для устройств Android и iOS.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
gemini, google, alphabet, статистика
