Microsoft в облачном сегменте выручила на 40 % больше, чем годом ранее

Корпорация Microsoft на этой неделе отчиталась о результатах минувшего фискального квартала, её совокупная выручка увеличилась на 18 % до $77,67 млрд и превысила ожидания рынка. В облачном сегменте направление Azure обеспечило рост выручки на 40 %, а в целом облачный бизнес Microsoft увеличил выручку на 28 % до $30,9 млрд.

Чистая прибыль корпорации увеличилась на 12 % до $27,7 млрд, причём необходимость инвестировать в капитал OpenAI сократило её на $3,1 млрд от гипотетического уровня. По итогам 2025 фискального года в целом выручка Azure и прочих облачных сервисов выросла в годовом сравнении на 34 % до более чем $75 млрд. В календаре корпорации недавно завершился первый квартал 2026 фискального года. В текущем квартале она рассчитывает выручить от $79,5 до $80,6 млрд, бизнес Azure увеличит свою выручку в среднем на 37 %.

Капитальные затраты Microsoft в прошлом квартале достигли $34,9 млрд, это выше собственных прогнозов корпорации почти на $5 млрд. Более того, в 2026 фискальном году темпы роста капитальных затрат Microsoft превысят уровень 2025 фискального года.

Направление Productivity and Business Processes, которое включает приложения Office и социальную сеть LinkedIn, получило в прошлом квартале выручку в размере $33 млрд, что оказалось выше ожиданий рынка. Направление More Personal Computing, охватывающее Windows, рекламу в поисковых системах, устройства и видеоигры, показало рост выручки на 4 % до $13,8 млрд. Конкретно устройства и OEM-сектор Windows увеличили выручку на 6 %, а игровые консоли Xbox нарастили её всего на 1 %.