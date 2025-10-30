Сегодня 30 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети Microsoft в облачном сегменте выручила н...
реклама
Новости Software

Microsoft в облачном сегменте выручила на 40 % больше, чем годом ранее

Корпорация Microsoft на этой неделе отчиталась о результатах минувшего фискального квартала, её совокупная выручка увеличилась на 18 % до $77,67 млрд и превысила ожидания рынка. В облачном сегменте направление Azure обеспечило рост выручки на 40 %, а в целом облачный бизнес Microsoft увеличил выручку на 28 % до $30,9 млрд.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Чистая прибыль корпорации увеличилась на 12 % до $27,7 млрд, причём необходимость инвестировать в капитал OpenAI сократило её на $3,1 млрд от гипотетического уровня. По итогам 2025 фискального года в целом выручка Azure и прочих облачных сервисов выросла в годовом сравнении на 34 % до более чем $75 млрд. В календаре корпорации недавно завершился первый квартал 2026 фискального года. В текущем квартале она рассчитывает выручить от $79,5 до $80,6 млрд, бизнес Azure увеличит свою выручку в среднем на 37 %.

Капитальные затраты Microsoft в прошлом квартале достигли $34,9 млрд, это выше собственных прогнозов корпорации почти на $5 млрд. Более того, в 2026 фискальном году темпы роста капитальных затрат Microsoft превысят уровень 2025 фискального года.

Направление Productivity and Business Processes, которое включает приложения Office и социальную сеть LinkedIn, получило в прошлом квартале выручку в размере $33 млрд, что оказалось выше ожиданий рынка. Направление More Personal Computing, охватывающее Windows, рекламу в поисковых системах, устройства и видеоигры, показало рост выручки на 4 % до $13,8 млрд. Конкретно устройства и OEM-сектор Windows увеличили выручку на 6 %, а игровые консоли Xbox нарастили её всего на 1 %.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Выручка Google в облачном сегменте выросла на 35 %, объём заказов достиг $155 млрд
Продажи Xbox продолжают падать, но Microsoft наращивает доходы от облачных сервисов
Приложение Gemini набрало 650 млн пользователей, превысив прогноз в 500 млн к концу года
Microsoft починила Media Creation Tool — теперь можно снова создавать установочные флешки с Windows 11
YouTube начнёт автоматически улучшать видео низкого качества — от этого можно будет отказаться
Microsoft начала распространять новый «Пуск» в Windows 11
Теги: microsoft, microsoft azure, финансы, аналитика
microsoft, microsoft azure, финансы, аналитика
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.