Сегодня 30 октября 2025
Новости Software

Инвестиции в OpenAI обернулись для Microsoft потерей $3,1 млрд чистой прибыли

Из-за крупных объёмов инвестиций в OpenAI чистая прибыль Microsoft по итогам I квартала 2026 финансового года (закончился 30 сентября) сократилась на $3,1 млрд, а прибыль на акцию уменьшилась на $0,41, сообщил софтверный гигант в ходе квартального отчёта. Тем не менее, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оба показателя выросли: чистая прибыль составила $27,7 млрд или $3,72 в пересчёте на акцию — было $24,67 млрд и $3,30 соответственно.

Источник изображения: OpenAI

Microsoft стала инвестором OpenAI в 2019 году, и с тех пор обязалась вложить в разработчика искусственного интеллекта $13 млрд — по состоянию на конец сентября $11,6 млрд из этой суммы уже выплачены. Ранее OpenAI объявила о завершении рекапитализации, закрепив структуру некоммерческой организации с контрольным пакетом акций коммерческой компании. Некоммерческой организации, теперь именуемой OpenAI Foundation, принадлежит пакет акций коммерческого подразделения на сумму $130 млрд. В соответствии с новой структурой OpenAI Foundation владеет 26 % акций коммерческого подразделения, и ещё 47 % владеют нынешний и бывшие сотрудники, а также инвесторы. Microsoft выступает инвестором в «корпорацию общественного блага» и владеет активами на сумму $135 млрд или 27 % с учётом разводнённой стоимости.

В соответствии с соглашением OpenAI заключила контракт на приобретение дополнительных услуг Azure на сумму $250 млрд, и у софтверного гиганта больше нет приоритета как у поставщика вычислительных ресурсов. Гендиректор Microsoft заявил инвесторам, что эти отношения между двумя компаниями являются «одним из самых успешных партнёрств и инвестиций в истории отрасли», и что «мы продолжаем получать взаимную выгоду от роста друг друга по многим направлениям».

Они наладили сотрудничество задолго до запуска ChatGPT в конце 2022 года, но сейчас всё активнее конкурируют в различных сегментах рынка ИИ. В прошлогоднем годовом отчёте Microsoft официально причислила OpenAI к конкурентам наравне с Apple, Google, Meta и Amazon. OpenAI считается конкурентом Microsoft в области ИИ-решений, поисковой и новостной рекламы. Сегодня многие из функций ИИ в продуктах Microsoft основаны на моделях OpenAI, но уже сейчас софтверный гигант тестирует собственные модели в стремлении расширить с их помощью возможностей ассистента Copilot.

Источник:

Теги: microsoft, openai, инвестиции
