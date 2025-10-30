OpenAI собралась выйти на биржу в 2027 году с оценкой в $1 трлн

Реструктуризация бизнеса OpenAI, которая формально состоялась на этой неделе, открывает перед стартапом путь к первичному размещению акций, способному оценить его капитализацию в умопомрачительный $1 трлн. Помимо прочего, подготовку к намеченному на 2027 год IPO способствовало и решение руководства OpenAI сохранить штаб-квартиру в Калифорнии.

Публикация на эту тему появилась вчера на страницах The Wall Street Journal. Источники сообщили, что почти две недели назад генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman) встретился с генеральным прокурором Калифорнии Робом Бонтой (Rob Bonta) для обсуждения условий намеченной реструктуризации. Если бы власти штата не разрешили её провести, OpenAI могла бы переехать в другой штат с точки зрения адреса регистрации бизнеса, лишив Калифорнию потенциально крупных налоговых поступлений. При этом Сэм Альтман старался заверить прокурора штата, что OpenAI хочет остаться в нём и заняться развитием бизнеса. Взаимопонимание было найдено, и прокурор одобрил преобразования в организационной структуре OpenAI, на которой настаивали стремительно множащиеся инвесторы во главе с Microsoft.

Если говорить о самом IPO, то оно может состояться и позже 2027 года, либо вообще быть отменено, поскольку пока подготовка к первичному размещению акций OpenAI находится на ранних стадиях. Альтман публично заявил во вторник, что выход на IPO вполне вероятен, но у компании нет конкретного графика его подготовки. Под давлением активистов и общественности прокурор Калифорнии настоял, чтобы по итогам реструктуризации главенствующую роль сохранила некоммерческая организация OpenAI Foundation, а у властей штата сохранялось достаточное влияние на деятельность стартапа.

По данным источника, на решение прокурора Калифорнии согласовать схему реструктуризации OpenAI повлияло и общение с мэром Сан-Франциско, который убеждал его, насколько для этого города важно сохранить штаб-квартиру и регистрацию компании на прежнем месте. В случае, если бы переговоры с OpenAI пошли не в благоприятном русле, прокурор Калифорнии был готов добиваться желаемых итогов через суд. Одним из важных требований являлось сохранение независимости совета директоров некоммерческой структуры во главе OpenAI.

Подготовка к реструктуризации для OpenAI сопровождалось определённого вида агитационной работой. Она опубликовала несколько отчётов, в которых рассказывалось о преимуществах внедрения её технологий для экономики Калифорнии, а также о динамике развития бизнеса самой компании, которая в первом полугодии привлекла в свой капитал 68 % всех венчурных инвестиций в США.

Руководству OpenAI также пришлось согласиться внедрить ряд защитных механизмов, которые задействуются при использовании её чат-бота детьми и подростками. В состав совета директоров некоммерческой части OpenAI вошёл комитет по безопасности, который наделён правом сдерживать выпуск новых языковых моделей, если они будут несовершенны с данной точки зрения.

Агентство Reuters позже сообщило, что заявку на первичное размещение акций OpenAI намеревается подать во второй половине 2026 года, и минимальная сумма привлечения средств будет стартовать с отметки $60 млрд. Финансовый директор OpenAI Сара Фрайар (Sarah Friar) якобы упоминала в общении с партнёрами компании, что выход на IPO запланирован лишь на 2027 год. Впрочем, некоторые консультанты считают, что он может состояться и в конце 2026 года. Представители компании утверждают, что подготовка IPO не входит с число приоритетных целей OpenAI на ближайшее время. Логично предположить, что рано или поздно шанс выйти на биржу будет использован компанией для привлечения капитала на фондовом рынке.

Сейчас капитализация OpenAI оценивается в $500 млрд, делая компанию самым дорогим стартапом в мире. При этом приведённый к году размер выручки OpenAI едва достигнет $20 млрд в конце текущего года, а убытки растут едва ли не быстрее. Сэм Альтман прокомментировал обсуждение IPO компании следующим образом: «Я думаю, что будет справедливо считать его самым вероятным путём для нас, учитывая те потребности в капитале, которые у нас есть».