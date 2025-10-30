Марк Цукерберг пообещал и дальше заваливать соцсети ИИ-контентом

Гендиректор Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) намерен усилить присутствие сгенерированных искусственным интеллектом материалов в социальных сетях. Компания «добавит ещё один огромный массив контента» в систему рекомендаций, ведь ИИ «упрощает создание и редактирование» материалов, которые публикуются в интернете, сообщил он в ходе посвящённого квартальному отчёту брифинга.

«Социальные сети уже перешагнули две эпохи. Первую — когда все материалы были от друзей, семьи и аккаунтов, на которые вы подписались. Вторую — когда мы добавили весь контент от блогеров», — рассказал Марк Цукерберг. Он не стал утверждать, что третьей эпохой соцсетей стал ИИ, но очевидно, что его роль в том, что случится дальше, только возрастёт.

«Всё более ценными» будут становиться рекомендательные системы, которые «глубоко понимают» сгенерированные ИИ публикации и «показывают вам правильный контент», пообещал господин Цукерберг. Meta✴ уже начала развёртывать ИИ в своих приложениях и теперь экспериментирует с соцсетями, с самого начала построенными на базе ИИ. Это подтверждает успех запущенного компанией приложения Vibes — ленты сгенерированных ИИ видеороликов — пользователи платформы создали уже более 20 млрд публикаций. «Vibes — пример нового типа контента, созданного с помощью ИИ, и впереди ещё много возможностей создавать гораздо большее количество новых типов контента», — считает гендиректор Meta✴.

По итогам минувшего квартала выручка Meta✴ достигла $51,24 млрд, и это на 26 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, но компании пришлось сделать единовременную выплату в размере $15,93 в соответствии с «Большим прекрасным законом» президента США Дональда Трампа (Donald Trump).