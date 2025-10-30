Автопроизводители начали жаловаться на дефицит чипов из-за захвата Nexperia, но не все

В этом месяце власти Нидерландов предприняли попытку национализировать поставщика автомобильных чипов Nexperia, который номинально уже несколько лет принадлежит китайской Wingtech Technology. Последствия этого шага выражаются в сокращении объёмов поставок профильной продукции, и автопроизводители уже начали чувствовать дефицит компонентов, хотя некоторые из них наличие сложностей пока отрицают.

Многие аспекты производственной деятельности Nexperia уже парализованы, как заявили представители материнской компании Wingtech в интервью Financial Times. По их словам, шаги нидерландского правительства должны привести к передаче контроля над бизнесом Nexperia новой организации, владеть которой будут инвесторы из Нидерландов. По мнению представителей Wingtech, образованная таким образом преемница Nexperia просто обречена на провал, поскольку клиенты за ней буквально не последуют.

Отсекая китайский бизнес Nexperia, который отвечает за 70 или 80 % выпуска продукции, новые собственники не смогут в ближайшие месяцы найти новых подрядчиков на тестирование и упаковку своих чипов, которые в составе кремниевых пластин сейчас поставляются в Китай после первичной обработки в Великобритании и Германии.

Как поясняют источники, скандал с расколом Nexperia был спровоцирован не только введением американских санкций против этой принадлежащей китайским инвесторам компании. Wingtech якобы построила новое предприятие в Шанхае, потребовав от Nexperia перенаправить часть заказов на тестирование и упаковку чипов на него, но эта идея не нашла поддержки в нидерландской штаб-квартире. Тенденции встревожили европейское руководство Nexperia, а потому по решению суда под предлогом защиты национальных интересов от управления компанией был отстранён её генеральный директор Чжан Сэючжэн (Zhang Xuezheng), выступавший одним из инициаторов строительства «альтернативного» предприятия в Китае.

Крупные автопроизводители начали жаловаться на дефицит чипов, поставляемых для их нужд Nexperia. Компания Nissan Motor заявила, что имеющихся у неё запасов компонентов хватит только до конца первой недели ноября. Honda Motor была вынуждена приостановить сборку автомобилей на своём предприятии в Мексике в минувший вторник, а также начала сокращать объёмы выпуска продукции в США и Канаде. Власти Бразилии предупредили, что многие местные автопроизводства встанут через две или три недели, если кризис вокруг Nexperia не удастся оперативно устранить.

General Motors следит за ситуацией и оперативно ищет решения, но пока производство машин этого концерна не страдает от дефицита чипов. Mercedes-Benz удалось сформировать аварийный запас компонентов для продолжения работы в прежнем ритме на какое-то время. По словам руководства немецкого автогиганта, нынешний кризис требует политического решения, поскольку технически никаких проблем с выпуском чипов нет. Современные автомобили используют компоненты с пяти континентов, поэтому мало кто может избежать влияния данного кризиса.

Глава Toyota Motor Кодзи Сато (Koji Sato) подчеркнул, что пока этот крупнейший автопроизводитель мира не испытывает на себе последствий кризиса вокруг Nexperia и не ощущает дефицита чипов, но тщательно оценивает все сопутствующие риски. По его мнению, влияние кризиса на деятельность Toyota будет не столь внезапным, чтобы пришлось моментально прекратить сборку значительной части автомобилей. Когда пандемия несколько лет назад породила дефицит автомобильных чипов, Toyota на тот момент уже требовала от поставщиков держать на складах четырёхмесячный запас компонентов, поскольку соответствующий опыт она получила ещё несколькими годами ранее после разрушительного землетрясения в Японии.