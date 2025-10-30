Сегодня 30 октября 2025
Samsung: смартфоны Galaxy S26 получат новые камеры, особенный процессор и ИИ нового поколения

Samsung провела мероприятие, посвящённое финансовым итогам третьего квартала 2025 года, на котором вице-президент подразделения Samsung Mobile Experience Даниэль Араужо (Daniel Araujo) сообщил новые подробности о будущей серии смартфонов Galaxy S26.

Рендер Galaxy S26 Pro Источник изображения: Android Headlines

Рендер Galaxy S26 Pro Источник изображения: Android Headlines

Араужо заявил, что серия Galaxy S26 «произведёт революцию в пользовательском опыте благодаря ориентированному на пользователя ИИ нового поколения, специализированному процессору второго поколения и более высокой производительности, а также новым сенсорам камер».

Ресурс Android Authority полагает, что этим топ-менеджер Samsung подтвердил, что серия Galaxy S26 будет использовать процессор Exynos 2600, по крайней мере, в некоторых регионах. Сообщается, что Exynos 2600 станет первым 2-нм чипом, произведённым Samsung. Ранее инсайдеры сообщали, что Samsung будет использовать для серии Galaxy S26 чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Это означает, что компания, как и прежде, будет дифференцировать поставки смартфонов на разных чипах в зависимости от региона.

По данным источников, процессор Exynos будет использоваться только в базовой модели Galaxy S26, в то время как остальные модели новой серии получат чип производства Qualcomm.

Нельзя исключать, что, говоря о специализированном чипе для Galaxy S26, Даниэль Араужо имел в виду процессор Snapdragon For Galaxy. В ответ на вопрос журналистов по этому поводу Араужо сказал, что оценка чипсета для Galaxy S26 всё ещё продолжается, поэтому пока компания не может подтвердить, какой чип будет использоваться в флагманской линейке смартфонов следующего года выпуска.

Samsung заявила, что в дальнейшем будет делать ставку на смартфоны с ИИ, включая предстоящую серию Galaxy S26 и новые складные модели. В 2026 году компания сосредоточится на разработках в области ИИ и инновационных форм-факторах. Компания также ожидает роста цен на ключевые компоненты, такие как память, что может отразиться на цене смартфонов.

Источник:

samsung, смартфон, процессор, камера, ии
