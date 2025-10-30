Операционная прибыль Samsung выросла на 160 % — сильнее, чем ожидалось, продажи памяти обновили рекорд

Компания Samsung Electronics долгие годы оставалась крупнейшим поставщиком памяти в мире, но на волне бума искусственного интеллекта её обошла SK hynix — сперва по прибыли, а потом и по величине профильной выручки. Тем не менее, наличие у Samsung прочих направлений бизнеса позволяет ей оставаться одним из крупнейших поставщиков чипов. Операционная прибыль компании в минувшем квартале взлетела на 160 % до $8,6 млрд.

Правда, следует понимать, что речь идёт о последовательном росте операционной прибыли по сравнению со вторым кварталом, который характеризовался просадкой по данному показателю. Если сравнивать операционную прибыль минувшего квартала с аналогичным периодом прошлого года, прирост ограничится 32,9 %, хотя и его сложно назвать скромным. Выручка Samsung по итогам прошлого квартала выросла на 8,85 % до $60,5 млрд в годовом сравнении, и на 15,5 % в последовательном. Рост операционной прибыли превысил как собственные прогнозы компании, так и ожидания аналитиков. Чистая прибыль компании в размере $8,45 млрд оказалась почти на треть выше ожиданий.

Полупроводниковое направление бизнеса Samsung продемонстрировало рост выручки на 19 % до $23,3 млрд, благодаря рекордной выручке от реализации микросхем памяти. Последняя выросла на 19 % в годовом сравнении до $18,8 млрд. Операционная прибыль полупроводникового бизнеса Samsung выросла на 81 % до $4,9 млрд при заложенных в прогноз аналитиками $3,3 млрд. Это рекорд за последние три с лишним года.

В следующем полугодии Samsung Electronics рассчитывает на сохранение высокого спроса на полупроводниковые компоненты, главным образом — за счёт инвестиций в развитие ИИ-инфраструктуры. По мнению аналитиков Counterpoint Research, в третьем квартале Samsung удалось вернуть себе статус крупнейшего поставщика микросхем памяти. Компания в следующем году собирается сосредоточиться на массовом производстве HBM4 — самого современного типа памяти для инфраструктуры искусственного интеллекта. Руководство компании призналось, что её микросхемы HBM3E сейчас поставляются «всем соответствующим клиентам», и в такой формулировке можно проследить тонкий намёк на Nvidia. К поставкам образцов HBM4 компания также уже приступила.

Сегмент устройств в структуре бизнеса Samsung тоже продемонстрировал прирост как операционной прибыли (на 12 % до $2,5 млрд в годовом сравнении), так и выручки (на 8 % до $34 млрд). Положительная динамика в этой сфере была обусловлена хорошим спросом на флагманские модели смартфонов Samsung, включая недавно представленный складной Galaxy Z Fold 7. В текущем квартале направление устройств также должно почувствовать выгоду от распространения технологий систем искусственного интеллекта, как считают в Samsung.

Об успехах контрактного направления Samsung в квартальной презентации рассказывает неохотно, упоминая о начале массового производства чипов по 2-нм технологии первого поколения, подразумевающей использование структуры транзисторов GAA, а также базовых кристаллов для HBM4 по 4-нм технологии. Компания готова ввести в строй новое предприятие в Техасе в оговорённые сроки, как отмечается в презентации. В следующем году Samsung надеется привлечь к своему 2-нм техпроцессу новых клиентов. В третьем квартале она получила рекордное количество заказов на выпуск чипов, главным образом, по передовым техпроцессам.