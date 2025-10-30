Сегодня 30 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Операционная прибыль Samsung выросла на ...
реклама
Новости Hardware

Операционная прибыль Samsung выросла на 160 % — сильнее, чем ожидалось, продажи памяти обновили рекорд

Компания Samsung Electronics долгие годы оставалась крупнейшим поставщиком памяти в мире, но на волне бума искусственного интеллекта её обошла SK hynix — сперва по прибыли, а потом и по величине профильной выручки. Тем не менее, наличие у Samsung прочих направлений бизнеса позволяет ей оставаться одним из крупнейших поставщиков чипов. Операционная прибыль компании в минувшем квартале взлетела на 160 % до $8,6 млрд.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Правда, следует понимать, что речь идёт о последовательном росте операционной прибыли по сравнению со вторым кварталом, который характеризовался просадкой по данному показателю. Если сравнивать операционную прибыль минувшего квартала с аналогичным периодом прошлого года, прирост ограничится 32,9 %, хотя и его сложно назвать скромным. Выручка Samsung по итогам прошлого квартала выросла на 8,85 % до $60,5 млрд в годовом сравнении, и на 15,5 % в последовательном. Рост операционной прибыли превысил как собственные прогнозы компании, так и ожидания аналитиков. Чистая прибыль компании в размере $8,45 млрд оказалась почти на треть выше ожиданий.

Полупроводниковое направление бизнеса Samsung продемонстрировало рост выручки на 19 % до $23,3 млрд, благодаря рекордной выручке от реализации микросхем памяти. Последняя выросла на 19 % в годовом сравнении до $18,8 млрд. Операционная прибыль полупроводникового бизнеса Samsung выросла на 81 % до $4,9 млрд при заложенных в прогноз аналитиками $3,3 млрд. Это рекорд за последние три с лишним года.

В следующем полугодии Samsung Electronics рассчитывает на сохранение высокого спроса на полупроводниковые компоненты, главным образом — за счёт инвестиций в развитие ИИ-инфраструктуры. По мнению аналитиков Counterpoint Research, в третьем квартале Samsung удалось вернуть себе статус крупнейшего поставщика микросхем памяти. Компания в следующем году собирается сосредоточиться на массовом производстве HBM4 — самого современного типа памяти для инфраструктуры искусственного интеллекта. Руководство компании призналось, что её микросхемы HBM3E сейчас поставляются «всем соответствующим клиентам», и в такой формулировке можно проследить тонкий намёк на Nvidia. К поставкам образцов HBM4 компания также уже приступила.

Сегмент устройств в структуре бизнеса Samsung тоже продемонстрировал прирост как операционной прибыли (на 12 % до $2,5 млрд в годовом сравнении), так и выручки (на 8 % до $34 млрд). Положительная динамика в этой сфере была обусловлена хорошим спросом на флагманские модели смартфонов Samsung, включая недавно представленный складной Galaxy Z Fold 7. В текущем квартале направление устройств также должно почувствовать выгоду от распространения технологий систем искусственного интеллекта, как считают в Samsung.

Об успехах контрактного направления Samsung в квартальной презентации рассказывает неохотно, упоминая о начале массового производства чипов по 2-нм технологии первого поколения, подразумевающей использование структуры транзисторов GAA, а также базовых кристаллов для HBM4 по 4-нм технологии. Компания готова ввести в строй новое предприятие в Техасе в оговорённые сроки, как отмечается в презентации. В следующем году Samsung надеется привлечь к своему 2-нм техпроцессу новых клиентов. В третьем квартале она получила рекордное количество заказов на выпуск чипов, главным образом, по передовым техпроцессам.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
SK hynix уже продала всю память, которую выпустит в 2026 году — квартал завершён с рекордными выручкой и прибылью
Цены на серверную DRAM подскочили на 50 % из-за дефицита — выполняется лишь 70 % заказов
Tesla поручит Samsung выпуск чипов AI5 сразу по нескольким причинам
Продажи Xbox продолжают падать, но Microsoft наращивает доходы от облачных сервисов
Приложение Gemini набрало 650 млн пользователей, превысив прогноз в 500 млн к концу года
Разработчик провального ИИ-гаджета Rabbit R1 объявил о создании устройства второго поколения
Теги: samsung, samsung electronics, hbm4, hbm3e, производство микросхем
samsung, samsung electronics, hbm4, hbm3e, производство микросхем
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.