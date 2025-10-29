SK hynix завершила квартал с рекордными выручкой и прибылью, вся квота производства памяти на 2026 год уже распродана

Производители памяти в целом хорошо зарабатывают в условиях бума ИИ, а SK hynix ещё и остаётся главным поставщиком микросхем типа HBM, поэтому её квартальная отчётность способна порадовать инвесторов. Прошлый квартал характеризовался ростом выручки на 39 % до рекордных $17,13 млрд, операционная прибыль выросла на 62 % до $8 млрд, а ещё компания распродала всю производственную программу памяти на следующий год.

По данным CNBC, инвесторы в среднем ожидали чуть лучших квартальных результатов, но и наблюдаемую динамику сложно назвать скудной. В любом случае, на утренних торгах в среду акции SK hynix выросли в цене на 5 %, а всего с начала года они подорожали на 210 %. В последовательном сравнении выручка SK hynix выросла на 10 %, а операционная прибыль увеличилась на 24 %. В национальной валюте операционная прибыль SK hynix в прошлом квартале впервые превысила рубеж в 10 трлн вон.

Поскольку все квоты на производство памяти в следующем году распроданы уже сейчас, SK hynix займётся расширением производственных мощностей, хотя сумма капитальных затрат на 2026 год и не была названа. Даже в 2027 году при этом будет сохраняться дефицит HBM, по словам представителей компании. В текущем квартале SK hynix приступит к поставкам HBM4, которая считается шестым поколением памяти данного класса. Можно предположить, что такую память начнёт получать от SK hynix компания Nvidia, являющаяся крупнейшим клиентом корейского производителя, хотя напрямую это не указывается.

По прогнозам аналитиков Counterpoint Research, к 2027 году ёмкость мирового рынка памяти типа HBM достигнет $43 млрд. Во втором квартале текущего года SK hynix занимала на рынке DRAM в целом 38 % в показателях выручки, обойдя прежнего долговременного лидера в лице Samsung Electronics в первом квартале этого года. Сегмент HBM во втором квартале вырос в денежном выражении на 178 %, компания SK hynix сохранила на нём лидирующие позиции в виде доли в 64 %. Представители Futurum Group считают, что по итогам следующего года SK hynix будет контролировать в сегменте HBM не менее 60 % мирового рынка. По мнению самой SK hynix, в ближайшие пять лет рынок HBM будет расти более чем на 30 % ежегодно.

В сегменте DRAM в целом, который формально включает и HBM, спрос на память в следующем году в натуральном выражении увеличится более чем на 20 %, как считает руководство SK hynix. В сегменте NAND спрос вырастет менее чем на 20 %. По мнению аналитиков Bloomberg Intelligence, цены на память в следующем году продолжат расти, и это пойдёт на пользу SK hynix и Samsung Electronics. По данным корейских СМИ, обе компании уже подняли цены на традиционные типы памяти в четвёртом квартале на величину до 30 %. Конкурирующие Nanya Technology и Kioxia с начала года подняли цены на свою память более чем в два раза. Руководство SK hynix на квартальной конференции заявило, что мировой рынок памяти будет переживать продолжительный «суперцикл» роста, а объёмы её производства продолжат отставать от спроса.