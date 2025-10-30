Сегодня 30 октября 2025
До релиза Hollow Knight: Silksong была ещё сложнее, причём намного

Вышедшая в прошлом месяце метроидвания Hollow Knight: Silksong от разработчиков из австралийской студии Team Cherry удивила сложностью даже увлечённых фанатов, однако, как выяснилось, покупателям игры ещё повезло.

Источник изображений: Team Cherry

Источник изображений: Team Cherry

Разработчик Hacknet Мэтт Троббиани (Matt Trobbiani), выступивший актёром озвучки и тестировщиком Hollow Knight: Silksong, в интервью блогеру Dan Allen Gaming рассказал, какой игра была до релиза.

По словам Троббиани, на протяжении производства Hollow Knight: Silksong была «куда сложнее», чем получилась на выходе. Будучи тестировщиком, разработчик поспособствовал упрощению некоторых боссов.

«Мой вклад [в Hollow Knight: Silksong] почти целиком ограничивается предложенными мной ослаблениями боссов. Игра была куда сложнее, когда я [тестировал её]», — заявил Троббиани.

Что касается актёрской игры, то в Hollow Knight: Silksong разработчик озвучил босса по имени Троббио (назван в честь Троббиани) — эпатажную бабочку, которая надеется спасти королевство Фарлум своими выступлениями.

Помимо прочего, в озвучке Silksong поучаствовал автор Stardew Valley Эрик Барон (Eric Barone), более известный как ConcernedApe. Какому персонажу подарил голос он, до сих пор неясно. Не знает этого и Троббиани.

Hollow Knight: Silksong вышла 4 сентября на PC (Steam, GOG, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Series X и S, Switch и Switch 2, а также в Game Pass. Сейчас Team Cherry тестирует новый перевод на упрощённый китайский (прошлый обернулся фиаско).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: hollow knight: silksong, team cherry, экшен-платформер, метроидвания
