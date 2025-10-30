«Не заставит вас долго ждать»: трейлер Half-Life 3 уже на подходе

Блогер и датамайнер Тайлер Маквикер (Tyler McVicker) в новом видео на своём YouTube-канале поделился очередными находками в отношении секретной игры Valve под кодовым названием hlx — предполагаемой Half-Life 3.

Новые указания на то, что Half-Life 3 находится на заключительных этапах разработки, датамайнеры нашли в коде недавнего обновления соревновательного шутера Counter-Strike 2, который, как и hlx, базируются на движке Source 2.

Согласно находкам датамайнеров, за последнее время создатели hlx внедрили автоматическую чистку системных ресурсов, оптимизировали симуляции звуков и жидкостей, реализовали асинхронную симуляцию частиц и так далее.

Наибольший резонанс в сообществе вызвала иконка для новой, «научной» группы объектов. Что она может означать:

если иконка была создана поблизости от недавнего обновления Counter-Strike 2 (вышло 15 октября), значит, Valve ещё не закончила наполнять hlx контентом — другими словами, разработка продвинулась не так далеко, как предполагали датамайнеры;

Маквикер считает, что иконка эта на самом деле не новая, но каким-то образом попала в обновление Counter-Strike 2 — все предыдущие находки датамайнеров указывали на то, что hlx находится на стадии полировки;

иконка может быть даже не связана с hlx.

«Всё увиденное нами (не считая этой иконки) указывает, что игра на этапе, когда [Valve] полирует, оптимизирует, перерабатывает код, доводит её до готовности и того состояния, которое люди ожидают от Half-Life 3», — заявил Маквикер.

По слухам, к настоящему моменту Valve взялась за создание трейлера hlx. Маквикер уверен, что студия «не заставит вас долго ждать»: между анонсом и релизом пройдёт совсем немного времени, как это было с Half-Life: Alyx.

В заключение Маквикер намекнул, что публичный анонс по hlx может прозвучать уже в следующем месяце: «Давайте вместе предварительно ждать ноября. Давайте расслабимся и успокоимся насчёт возможности, которая скоро случится».