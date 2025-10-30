Сегодня 30 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шутер «Не заставит вас долго ждать»: трейлер H...
реклама
Новости Software

«Не заставит вас долго ждать»: трейлер Half-Life 3 уже на подходе

Блогер и датамайнер Тайлер Маквикер (Tyler McVicker) в новом видео на своём YouTube-канале поделился очередными находками в отношении секретной игры Valve под кодовым названием hlx — предполагаемой Half-Life 3.

Источник изображений: Valve

Источник изображения: Valve

Новые указания на то, что Half-Life 3 находится на заключительных этапах разработки, датамайнеры нашли в коде недавнего обновления соревновательного шутера Counter-Strike 2, который, как и hlx, базируются на движке Source 2.

Согласно находкам датамайнеров, за последнее время создатели hlx внедрили автоматическую чистку системных ресурсов, оптимизировали симуляции звуков и жидкостей, реализовали асинхронную симуляцию частиц и так далее.

Та самая иконка (источник изображения: Tyler McVicker на YouTube)

Та самая иконка (источник изображения: Tyler McVicker на YouTube)

Наибольший резонанс в сообществе вызвала иконка для новой, «научной» группы объектов. Что она может означать:

  • если иконка была создана поблизости от недавнего обновления Counter-Strike 2 (вышло 15 октября), значит, Valve ещё не закончила наполнять hlx контентом — другими словами, разработка продвинулась не так далеко, как предполагали датамайнеры;
  • Маквикер считает, что иконка эта на самом деле не новая, но каким-то образом попала в обновление Counter-Strike 2 — все предыдущие находки датамайнеров указывали на то, что hlx находится на стадии полировки;
  • иконка может быть даже не связана с hlx.

«Всё увиденное нами (не считая этой иконки) указывает, что игра на этапе, когда [Valve] полирует, оптимизирует, перерабатывает код, доводит её до готовности и того состояния, которое люди ожидают от Half-Life 3», — заявил Маквикер.

Маквикер допускает, что полировка hlx может занять несколько лет (источник изображения: Valve)

Маквикер допускает, что полировка hlx может занять несколько лет (источник изображения: Valve)

По слухам, к настоящему моменту Valve взялась за создание трейлера hlx. Маквикер уверен, что студия «не заставит вас долго ждать»: между анонсом и релизом пройдёт совсем немного времени, как это было с Half-Life: Alyx.

В заключение Маквикер намекнул, что публичный анонс по hlx может прозвучать уже в следующем месяце: «Давайте вместе предварительно ждать ноября. Давайте расслабимся и успокоимся насчёт возможности, которая скоро случится».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Платный эвакуационный шутер ARC Raiders за несколько часов после релиза собрал более 175 тыс. игроков в Steam
В Steam стартовала хэллоуинская распродажа «Страхи в Steam 4» со «страшно привлекательными» скидками
Новый патч обрушил рынок обликов в Counter-Strike 2 — датамайнер утверждает, что Valve сделала это специально
Valve занята как никогда за последние десять лет: датамайнер рассказал о прогрессе разработки Half-Life 3
Обновление сайта Rockstar дало фанатам надежду на скорый выход третьего трейлера GTA VI
До релиза Hollow Knight: Silksong была ещё сложнее, причём намного
Теги: half-life 3, half-life, valve, шутер
half-life 3, half-life, valve, шутер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.