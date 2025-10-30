Сегодня 30 октября 2025
Xiaomi научила несколько смартфонов запускать ПК-игры из Steam

Компания Xiaomi выпустила обновление для своего приложения Game Center, которое теперь позволяет запускать некоторые игры из сервиса Steam прямо на смартфонах компании. Пока эта экспериментальная обновлённая версия приложения доступна на смартфонах серии Redmi K90, но это большой шаг вперёд для устройств под управлением Android.

Источник изображений: Xiaomi

Источник изображений: Xiaomi

Обновлённый Xiaomi Game Center представляет улучшенный опыт эмуляции игр для ПК на смартфонах. Хотя инструменты эмуляции, такие как GameHub и Winlator, уже популярны в сообществе Android-геймеров, собственное решение Xiaomi должно прийтись по душе многим владельцам устройств компании.

На данный момент эта функция официально поддерживает три известные игры — Hollow Knight, Hollow Knight: Silksong и Stardew Valley. Эти игры демонстрируют возможности движка WinPlay Engine от Xiaomi, который способен запускать игры, разработанные для ПК, непосредственно на мобильных устройствах.

Xiaomi также добавила в Game Center несколько улучшений, повышающих качество жизни пользователей. В приложении появилась система достижений и корректная синхронизация облачных сохранений, что позволяет игрокам переключаться между устройствами без потери прогресса. Улучшена совместимость с контроллерами, расширена поддержка популярных моделей геймпадов. Также приложение предлагает новые экранные элементы управления, которые интеллектуально адаптируются к коротким и длинным нажатиям, требуемым в разных играх.

Поддержка игр Steam на смартфонах Xiaomi пока находится на экспериментальной стадии, а это означает, что пользователи могут столкнуться с некоторыми проблемами, над устранением которых команда Redmi активно работает. Если компании удастся решить все технические вопросы, Xiaomi Game Center может стать одним из самых доступных способов наслаждаться компьютерными играми на смартфоне.

Источник:

Теги: xiaomi, game center, эмулятор, steam, запуск
