Логово геймера, фоторежим, низкая сложность и многое другое: в Steam стартовала «бета» крупного обновления для The Alters

Научно-фантастическое философское выживание The Alters от польского издателя и разработчика 11 bit studios (This War of Mine, Frostpunk) готовится получить крупное обновление. Попробовать его до полноценного релиза можно в Steam.

Источник изображений: 11 bit studios

Публичное бета-тестирование следующего обновления The Alters продлится до 12 ноября, а сам патч выйдет на протяжении оставшейся части 2025 года. Прикоснуться к апдейту раньше времени могут все владельцы игры в сервисе Valve.

Для участия в «бете» необходимо присоединиться к программе тестирования. Чтобы это сделать, понадобится ввести код CLBetatheALTERS11bit2025Rapidium во вкладке бета-версий (свойства игры в лаунчере).

По многочисленным просьбам предстоящий патч включает «расслабленный» (пониженный) уровень сложности и новую систему сохранений (теперь прогресс фиксируется после диалога с альтерами и при выходе из игры).

Кроме того, разработчики добавят новый модуль для базы (логово геймера), где будет доступна карточная мини-игра, фоторежим, дополнительные опции индивидуализации скафандра героя и базы.

Команда предупреждает, что список нововведений не является окончательным, а тестовая версия может содержать баги. Играть рекомендуют на английском языке с клавиатурой и мышкой.

The Alters вышла 13 июня на PC (1132 рубля в Steam до 8 ноября, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Игра заслужила почти 10 тыс. «очень положительных» обзоров в сервисе Valve (рейтинг 89 %) и продалась в количестве 280 тыс. копий.

Источник:

Теги: the alters, 11 bit studios, приключение, симулятор выживания
