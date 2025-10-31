Бум искусственного интеллекта становится выгоден и производителям жёстких дисков, поскольку цены на них в условиях дефицита продолжают расти. При этом основную выручку поставщики получают в серверном сегменте, и её положительная динамика сказывается на квартальной отчётности, как это произошло в случае с Western Digital.

Данный производитель жёстких дисков, который провёл реструктуризацию и теперь сосредоточился на поставках классической для себя продукции, по итогам прошлого фискального квартала смог увеличить выручку на 27 % до $2,82 млрд в годовом сравнении. Что характерно, операционную прибыль по итогам минувшего квартала удалось увеличить более чем вдвое до $856 млн.

В прошлом квартале 89 % выручки Western Digital обеспечило облачное направление бизнеса, тогда как год назад его доля не превышала 86 %. При этом выручка в серверном сегменте сама по себе выросла на 31,5 %, тогда как в клиентском сегменте ($146 млн) она почти не изменилась, а в сегменте потребительской электроники даже снизилась до $162 млн. В ёмкостном выражении поставки накопителей серверного класса выросли на 28,4 %.

В текущем квартале Western Digital рассчитывает выручить от $2,8 до $3 млрд и удержать норму прибыли в диапазоне от 44 до 45 % при текущем значении 43,9 %. К слову, по итогам прошлого квартала норма операционной прибыли компании выросла сразу на 12 процентных пунктов до 30,4 %, поэтому производителям жёстких дисков определённо не приходится жаловаться на жизнь в условиях бума ИИ.

В пролом квартале WD отгрузила более 2,2 млн жёстких дисков, использующих технологию записи ePMR в виде моделей объёмом 26 Тбайт (CMR) и 32 Тбайт (UltraSMR). Квалификационные испытания жёстких дисков с технологией HAMR для крупного облачного клиента начнутся в первой половине 2026 календарного года. Что характерно, руководство компании пока не считает нужным увеличивать объёмы производства жёстких дисков в связи с ростом спроса на них.