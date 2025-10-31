Apple интегрирует в свои продукты ИИ от разных разработчиков — не только OpenAI

По итогам квартального отчёта гендиректор Apple Тим Кук (Tim Cook) дал CNBC интервью, в котором рассказал о перспективах компании в области искусственного интеллекта. В частности, она намеревается заручиться поддержкой других поставщиков систем ИИ, не ограничиваясь партнёрством только с OpenAI.

Анонсировав пакет приложений Apple Intelligence, компания заявила, что в некоторых случаях они будут обращаться к мощным моделям ИИ от OpenAI. Но впоследствии старший вице-президент Apple по разработке ПО Крейг Федериги (Craig Federighi) добавил, что в перспективе планируется «интеграция с различными моделями, такими как Google Gemini». Его заявление прозвучало в разгар слушаний по антимонопольному делу Google, и ожидалось, что две компании дождутся исхода, прежде чем делать громкие анонсы.

До настоящего момента Apple так и не подтвердила партнёрских соглашений ни с Google, ни с каким-либо другим альтернативным поставщиком ИИ. Но она заложила основу, обеспечив поддержку MCP в iOS, iPadOS и macOS. MCP (Model Context Protocol) — разработанный Anthropic открытый стандарт, обеспечивающий взаимодействие между моделями ИИ, а также ИИ с пользовательскими инструментами и приложениями. Известно также, что генератор изображений Image Playground будет поддерживать иные сервисы, кроме ChatGPT; но продукты OpenAI пока остаются единственными в основе передовых функций Siri и приложения Writing Tools.

В интервью CNBC Тим Кук заявил, что Apple «со временем намерена наладить сотрудничество с новыми поставщиками», но снова не раскрыл подробностей. Такими заявлениями он вынужден отчасти компенсировать отсутствие масштабных успехов компании в области ИИ. Алгоритмы машинного интеллекта помогли устройствам Apple распознавать автомобильные аварии, в наушниках AirPods появился синхронный перевод, а Apple Watch стали оповещать о скачках артериального давления. Но крупные продукты на основе больших языковых моделей пока отсутствуют.

И в Apple продолжается отток специалистов по ИИ: руководители и инженеры переходят в такие компании как Meta✴, OpenAI и Anthropic. Заявление Кука об альтернативных поставщиках можно только приветствовать, но оно не снимает опасений по поводу краткосрочных перспектив компании в области ИИ.