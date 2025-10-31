Сегодня 31 октября 2025
Новости Hardware

Apple завершила прошлый квартал с рекордной выручкой от реализации iPhone

Своё выступление на квартальной отчётной конференции глава Apple Тим Кук (Tim Cook) начал с заявления о достижении компанией рекордной выручки по итогам прошлого периода, которая выросла на 8 % до $102,5 млрд. Кроме того, поставки iPhone принесли компанию рекордную для сезона выручку в размере $49 млрд, которая выросла на 6 %.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Направление услуг, как отметил Кук, также принесло в прошлом квартале рекордную выручку в размере $28,8 млрд, которая выросла в годовом сравнении на 15 %. Таким образом, услуги и подписки принесли компании 28 % всей квартальной выручки. Профильные доходы Apple растут непрерывно с четвёртого квартала 2023 года, а в нынешних макроэкономических условиях это не так просто. Услуги являются вторым по величине источником выручки компании после iPhone.

В целом, с географической точки зрения исторические рекорды выручки были установлены в ряде регионов как с развитой экономикой, так и с растущей. Сезонные рекорды были установлены в обеих Америках, Европе, Японии и прочей части Азиатско-Тихоокеанского региона. Выручка компании растёт уже шесть кварталов подряд, а этого непросто добиться в условиях сохраняющейся макроэкономической нестабильности. Удельный доход на одну акцию Apple по итогам квартала вырос сразу на 91 % до $1,85.

Направление продуктов в целом обеспечило рост выручки на 5 % до $73,7 млрд, что является сезонным рекордом. Эту часть выручки двигали вперёд продажи как iPhone, так и Mac. Если в первом случае выручка выросла на 6 % до $49 млрд, то во втором она увеличилась на 13 % до $8,7 млрд и позволила превзойти ожидания аналитиков. Смартфоны приносят Apple до 48 % всей выручки, а потом остаются важнейшей категорией продукции. В сегменте iPad выручка осталась на прошлогоднем уровне в районе $7 млрд. Направление носимых и бытовых устройств сократило выручку менее чем на 1 % до $9,01 млрд. Аналитики предрекали более серьёзное снижение, поэтому полученный результат можно считать удачным. Пика выручки от продаж носимых устройств был достигнут в 2021 году, когда квартальные продажи измерялись суммой в $15 млрд.

Весь минувший фискальный год позволил Apple выручить рекордные $416 млрд, а удельный доход на одну акцию вырос на двузначную величину в процентах. Как подчёркивает руководство компании, количество активно используемых устройств этой марки по итогам периода достигло нового рекорда по всем категориям продукции и во всех регионах.

Источники:

Теги: apple, apple iphone, аналитика, финансы, тим кук
