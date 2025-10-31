Китайской CXMT удалось запустить массовое производство памяти LPDDR5X

Импортозамещение в китайской полупроводниковой промышленности наиболее явно отслеживается в сфере производства микросхем памяти, поэтому начало массового выпуска LPDDR5X компанией CXMT не могло остаться незамеченным — тем более, что она сама об этом сообщила не без гордости.

Память такого типа традиционно применяется в мобильных устройствах, потому что оптимизирована с точки зрения энергопотребления. В Китае много национальных производителей смартфонов, которые зародились сперва на внутреннем рынке, и только потом вышли на внешние, поэтому появление у них теоретической возможности приобретать передовую память LPDDR5X местного производства имеет большое значение для всей отрасли. В особенности — для находящейся несколько лет под американскими санкциями Huawei Technologies, которая до сих пор зависела от зарубежных поставщиков в сфере закупок LPDDR5X.

Микросхемы CXMT этого семейства способны достигать скоростей передачи информации от 8533 Мбит/с до 10677 Мбит/с, промежуточная версия имеет скорость 9600 Мбит/с. Два первых по скорости номинала LPDDR5X компания начала выпускать ещё в мае этого года, а вот старшая с точки зрения быстродействия версия пока существует только в виде образцов, поставляемых клиентам CXMT. Производство LPDDR5 было освоено компанией пару лет назад, она поставляет микросхемы объёмом 6 и 12 Гбайт соответственно.

Заметим, что южнокорейская Samsung Electronics поставки LPDDR5X-10667 начала в августе прошлого года, и на этом фоне отставание CXMT не кажется существенным. По данным TrendForce, во втором квартале выручка производителей DRAM в совокупности выросла на 17,1 % в последовательном сравнении до $31,63 млрд, чему способствовал рост цен на фоне бума систем искусственного интеллекта.

Для CXMT данный анонс важен ещё и с точки зрения подготовки к намеченному на следующий квартал первичному размещению акций. Компания хочет разместиться на китайских фондовых площадках, оценив свою капитализацию примерно в $41 млрд. Заявка на IPO была подана ею в Китае в июле этого года. Основанная в 2016 году CXMT, если опираться на оценки канадской TechInsights, сейчас способна выпускать микросхемы DDR5 с использованием 16-нм технологии. Более продвинутые техпроцессы на территории Китая в этой сфере пока недоступны из-за американских санкций.