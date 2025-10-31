Сегодня 31 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Китайской CXMT удалось запустить массово...
реклама
Новости Hardware

Китайской CXMT удалось запустить массовое производство памяти LPDDR5X

Импортозамещение в китайской полупроводниковой промышленности наиболее явно отслеживается в сфере производства микросхем памяти, поэтому начало массового выпуска LPDDR5X компанией CXMT не могло остаться незамеченным — тем более, что она сама об этом сообщила не без гордости.

Источник изображения: CXMT

Источник изображения: CXMT

Память такого типа традиционно применяется в мобильных устройствах, потому что оптимизирована с точки зрения энергопотребления. В Китае много национальных производителей смартфонов, которые зародились сперва на внутреннем рынке, и только потом вышли на внешние, поэтому появление у них теоретической возможности приобретать передовую память LPDDR5X местного производства имеет большое значение для всей отрасли. В особенности — для находящейся несколько лет под американскими санкциями Huawei Technologies, которая до сих пор зависела от зарубежных поставщиков в сфере закупок LPDDR5X.

Микросхемы CXMT этого семейства способны достигать скоростей передачи информации от 8533 Мбит/с до 10677 Мбит/с, промежуточная версия имеет скорость 9600 Мбит/с. Два первых по скорости номинала LPDDR5X компания начала выпускать ещё в мае этого года, а вот старшая с точки зрения быстродействия версия пока существует только в виде образцов, поставляемых клиентам CXMT. Производство LPDDR5 было освоено компанией пару лет назад, она поставляет микросхемы объёмом 6 и 12 Гбайт соответственно.

Заметим, что южнокорейская Samsung Electronics поставки LPDDR5X-10667 начала в августе прошлого года, и на этом фоне отставание CXMT не кажется существенным. По данным TrendForce, во втором квартале выручка производителей DRAM в совокупности выросла на 17,1 % в последовательном сравнении до $31,63 млрд, чему способствовал рост цен на фоне бума систем искусственного интеллекта.

Для CXMT данный анонс важен ещё и с точки зрения подготовки к намеченному на следующий квартал первичному размещению акций. Компания хочет разместиться на китайских фондовых площадках, оценив свою капитализацию примерно в $41 млрд. Заявка на IPO была подана ею в Китае в июле этого года. Основанная в 2016 году CXMT, если опираться на оценки канадской TechInsights, сейчас способна выпускать микросхемы DDR5 с использованием 16-нм технологии. Более продвинутые техпроцессы на территории Китая в этой сфере пока недоступны из-за американских санкций.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Micron прекратит поставлять память для серверов в Китай из-за санкций самого Пекина
Воруют все: из Samsung, SK hynix и TSMC продолжают утекать секреты, причём не только в Китай, но и в Японию
Китайская CXMT освоила 18-нм DRAM с помощью украденных у Samsung секретов, утверждает следствие
Western Digital отчиталась об взлетевшей на 110 % прибыли — всё благодаря ИИ
Дешёвая память закончилась: цены на DDR4 и DDR5 удвоились всего за пару месяцев и продолжат расти
Apple завершила прошлый квартал с рекордной выручкой от реализации iPhone
Теги: cxmt, lpddr5x, lpddr5, производство микросхем, китайские производители
cxmt, lpddr5x, lpddr5, производство микросхем, китайские производители
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.