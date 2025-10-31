Сегодня 31 октября 2025
Авторы амбициозного мультиплеерного мода для Bully отказались от платного раннего доступа — новые детали и геймплей Bully Online

Шведский блогер SWEGTA, возглавляющий создание амбициозного мультиплеерного мода Bully Online для культового школьного экшена от Rockstar Games, в новом видео прокомментировал опасения фанатов о проекте.

Источник изображения: YouTube (SWEGTA)

Напомним, на анонсе Bully Online несколько дней назад сообщалось, что ранний доступ к моду откроют в декабре 2025 года для поддержавших проект финансово, тогда как публичный релиз ожидается позже.

Фанаты платным характером мода оказались недовольны (и обеспокоены), и в новом видео SWEGTA сообщил, что команда передумала брать за ранний доступ к Bully Online деньги. Страницу проекта на площадке Ko-fi уже закрыли.

По словам SWEGTA, коллектив постарается ускорить разработку и подготовить публичную версию Bully Online к середине декабря. В качестве ориентировочной даты выхода блогер назвал 15 декабря.

SWEGTA также высказался об угрозе преследования со стороны Take-Two Interactive. Мод требует для работы копию Bully: Scholarship Edition и не включает файлы самой игры, поэтому проблем для правообладателя представлять не должен.

Источник изображения: Rockstar Games

Помимо прочего, SWEGTA в ролике показал несколько минут геймплея Bully Online и поделился некоторыми новыми подробностями мода:

  • на консолях и мобильных устройствах мод работать не будет — только ПК;
  • полноценный кооператив не планируется;
  • после релиза игроки смогут организовывать собственные серверы;
  • на основе поступивших после анонса предложений моддеры добавят в Bully Online систему жестов, пространственный/позиционный чат (proximity chat) и возможность использовать озвученные реплики текущего игрового персонажа;
  • в Bully Online появится вдохновлённая GTA: San Andreas система потребностей (голод, жажда, энергия), удовлетворение которых позволит выполнять действия более эффективно;
  • Bully Online на 40 % состоит из свободного исследования мира, на 30 % — из мини-игр и ещё на 30 % — из ролевого отыгрыша.

Bully Online находится в производстве уже несколько лет и предложит исследовать мир, зарабатывать деньги, обмениваться товарами, отбиваться от NPC, соревноваться в мини-играх (вроде гонок на магазинных тележках или крысиных перестрелок).

Теги: bully, rockstar games, take-two interactive, экшен
