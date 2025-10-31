Американский регулятор выдал планы Konami на версию ремейка Silent Hill 2 для Xbox

Порадовавший фанатов прошлой осенью ремейк культового психологического хоррора Silent Hill 2 от издателя Konami и разработчиков из польской студии Bloober Team пока доступен только на двух платформах, но скоро, похоже, это изменится.

Напомним, переосмысление Silent Hill 2 вышло 8 октября 2024 года на PC (Steam) и PS5. В преддверии релиза сообщалось, что консольным эксклюзивом Sony игра пробудет 12 месяцев.

Хотя срок подошёл к концу три недели назад, первые признаки расширения списка целевых платформ ремейка Silent Hill 2 показались только сейчас. Планы Konami рассекретил американский регулятор.

Как подметил портал Gematsu, на сайте североамериканской рейтинговой комиссии Entertainment Software Rating Board (ESRB) появилась страница неанонсированной версии ремейка Silent Hill 2 для Xbox Series X и S.

В версии для Xbox ремейк Silent Hill 2 получил от ESRB тот же «взрослый» рейтинг (от 17 лет), что и на остальных платформах. Регулятор присваивает классификацию играм за несколько месяцев до релиза, поэтому анонс наверняка не за горами.

По сюжету Silent Hill 2 и её ремейка протагонист Джеймс Сандерленд прибывает в затянутый туманом городок Сайлент Хилл из-за полученного им письма от его уже умершей жены Мэри.

Ранее Konami объявила, что продажи переосмысления Silent Hill 2 превысили 2,5 млн копий. Успех проекта открыл для Bloober Team дорогу к новому совместному проекту с японским издательством — в июне студия анонсировала ремейк первой Silent Hill.