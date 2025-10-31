Сегодня 31 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Американский регулятор выдал планы Konam...
реклама
Новости Software

Американский регулятор выдал планы Konami на версию ремейка Silent Hill 2 для Xbox

Порадовавший фанатов прошлой осенью ремейк культового психологического хоррора Silent Hill 2 от издателя Konami и разработчиков из польской студии Bloober Team пока доступен только на двух платформах, но скоро, похоже, это изменится.

Источник изображения: Steam (Samura1)

Источник изображения: Steam (Samura1)

Напомним, переосмысление Silent Hill 2 вышло 8 октября 2024 года на PC (Steam) и PS5. В преддверии релиза сообщалось, что консольным эксклюзивом Sony игра пробудет 12 месяцев.

Хотя срок подошёл к концу три недели назад, первые признаки расширения списка целевых платформ ремейка Silent Hill 2 показались только сейчас. Планы Konami рассекретил американский регулятор.

Источник изображения: ESRB

Источник изображения: ESRB

Как подметил портал Gematsu, на сайте североамериканской рейтинговой комиссии Entertainment Software Rating Board (ESRB) появилась страница неанонсированной версии ремейка Silent Hill 2 для Xbox Series X и S.

В версии для Xbox ремейк Silent Hill 2 получил от ESRB тот же «взрослый» рейтинг (от 17 лет), что и на остальных платформах. Регулятор присваивает классификацию играм за несколько месяцев до релиза, поэтому анонс наверняка не за горами.

Источник изображения: Konami

Источник изображения: Konami

По сюжету Silent Hill 2 и её ремейка протагонист Джеймс Сандерленд прибывает в затянутый туманом городок Сайлент Хилл из-за полученного им письма от его уже умершей жены Мэри.

Ранее Konami объявила, что продажи переосмысления Silent Hill 2 превысили 2,5 млн копий. Успех проекта открыл для Bloober Team дорогу к новому совместному проекту с японским издательством — в июне студия анонсировала ремейк первой Silent Hill.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«За все эти 26 лет никто не сказал мне»: Кодзима даже не слышал, что Вачовски предлагали ему сделать игру по «Матрице»
Konami отобрала у покупателей Silent Hill f в Steam бонусы, которые случайно им подарила — фанаты требуют починить оптимизацию
Silent Hill f обогнала ремейк Silent Hill 2 по скорости продаж на запуске
Авторы амбициозного мультиплеерного мода для Bully отказались от платного раннего доступа — новые детали и геймплей Bully Online
Создателей Hyper Light Drifter и Possessor(s) настигла вторая за месяц волна увольнений — от команды новой игры к релизу может никого не остаться
«Качественно новый уровень»: разработчики «Земского собора» рассказали, как прокачали боевую систему по сравнению со «Смутой»
Теги: silent hill 2, bloober team, konami, хоррор
silent hill 2, bloober team, konami, хоррор
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.