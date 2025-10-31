Сегодня 31 октября 2025
Первое дополнение к Frostpunk 2 не заставит себя долго ждать — трейлер и дата выхода Fractured Utopias

Польский издатель и разработчик 11 bit studios представил первое из трёх запланированных платных дополнений к своей градостроительной стратегии с элементами выживания Frostpunk 2.

Источник изображений: 11 bit studios

Как выяснилось, ранее известное под кодовым названием Spectrum расширение именуется Fractured Utopias и выйдет 8 декабря на всех целевых платформах Frostpunk 2 — PC (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S.

Стоимость Fractured Utopias не раскрывается, но аддон является частью расширенного издания Frostpunk 2 (1920 рублей в Steam до 8 ноября). Анонс сопровождался насыщенным геймплейным трейлером.

Fractured Utopias расширяет доступный в Frostpunk 2 режим «Конструктор утопии» контентом и механиками, главной из которых выступает система уникальных утопий для фракций с новыми системами, инструментами и концовкой.

Каждая из восьми группировок будет иметь своё идеальное видение развития города, представленное в формате дерева. Чтобы воплотить ту или иную утопию в жизнь, необходимо разблокировать все узлы этой сети.

Обещают по 12 разблокировок и по одному новому центру на фракцию, восемь новых вариантов жилых районов для конкретных фракций, более 100 сюжетных событий, две премиум-истории («Фаталисты» и «Чума»), а также новую карту.

Frostpunk 2 вышла в сентябре 2024 года на PC, а спустя 12 месяцев добралась до PS5, Xbox Series X и S. Третье дополнение к игре ожидается в 2026-м, а в 2027-м 11 bit studios выпустит Frostpunk 1886 — ремейк первой части на Unreal Engine 5.

