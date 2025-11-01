Дефицит авточипов отменяется: Китай разрешил Nexperia возобновить поставки нуждающимся клиентам

После фактического захвата головной структуры компании Nexperia властями Нидерландов в прошлом месяце китайские регуляторы ограничили экспорт продукции этой марки с локального предприятия, которое обрабатывает до 80 % всех соответствующих изделий. Назревал серьёзный кризис, поэтому китайские чиновники заявили, что готовы разрешить отгрузку чипов Nexperia особо нуждающимся клиентам.

Принцип «если нельзя, но очень хочется, то можно» в этой ситуации прекрасно сработал, как можно судить по публикации Financial Times. Это издание заявило сегодня, что Министерство торговли КНР рекомендовало испытывающим трудности с получением продукции Nexperia компаниям обратиться к представителям этого ведомства для получения разрешений на поставку профильных изделий из КНР. «Мы всесторонне изучим реальные обстоятельства компаний и предоставим разрешения для соответствующих экспортных поставок», — отмечается в заявлении китайского министерства. При этом ведомство будет учитывать интересы национальной безопасности, а также поддерживать стабильность внутренних и экспортных цепочек поставок.

Подобное смягчение позиции вполне могло быть обусловлено прошедшими недавно переговорами Си Цзиньпина (Xi Jinping) и президента США Дональда Трампа (Donald Trump). Эскалация внешнеторговых отношений двух стран была заморожена на один год по итогам достигнутых в Южной Корее договорённостей. США не будут расширять санкции в отношении китайских компаний и их дочерних структур, а Китай воздержится от запрета на экспорт в США многих редкоземельных минералов.

Китайские и европейские чиновники вчера также провели переговоры в Брюсселе, они предсказуемо затрагивали не только тему редкоземельных минералов, но и ситуацию вокруг Nexperia. Китайское предприятие этой нидерландской компании, как отмечалось недавно, было вынуждено сократить объёмы обработки кремниевых пластин с чипами, которые поставляются из Великобритании и Германии, поскольку в этой сфере возникли перебои. С 2017 года Nexperia принадлежит китайским инвесторам, но нынешний владелец в лице китайской Wingtech Technology с конца прошлого года попал под санкции США, и это стало одной из причин, по которым власти Нидерландов через суд перевели компанию под своё управление и сместили китайского генерального директора Чжан Сюэчжэна (Zhang Xuezheng), который является и основателем Wingtech.

Как отмечает Reuters, американская администрация готовит собственное заявление на эту тему, намереваясь представить прогресс в ситуации с Nexperia, как дипломатический успех президента Трампа. Не исключено, что победа благоразумия в этом споре будет занесена в общий список условий «торгового перемирия» между КНР и США, который будет опубликован на днях. Производители автомобильной техники по всему миру начали предупреждать клиентов и партнёров о том, что без возобновления поставок чипов Nexperia из Китая они не смогут поддерживать выпуск машин в прежних объёмах в ближайшие месяцы. Если поставки продукции Nexperia будут возобновлены хотя бы частично, это позволит смягчить последствия кризиса для мировой автомобильной отрасли.