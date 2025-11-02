Власти одобрили возведение завода TSMC с передовой технологией A14 в Тайване

Тайваньская компания TSMC получила три строительных разрешения на возведение передовой фабрики по производству полупроводников в научном парке центрального Тайваня в городе Тайчжун. Соответствующую информацию подтвердило бюро научного парка, уточнив, что строительные работы могут начаться в ближайшее время.

Как сообщает издание Taipei Times, разрешения выданы на возведение фабрики для выпуска сложных микросхем, центральной инженерной станции для обеспечения объекта водой и электричеством, а также трёх офисных зданий. Как заявил заместитель генерального директора бюро Ван Чуньцзе (Wang Chun-chieh), новый завод будет использовать технологический процесс A14 (1,4 нм), который обеспечит на 15 % более высокую производительность по сравнению с 2-нм процессом при том же энергопотреблении или на 30 % меньшее энергопотребление при сохранении той же скорости.

Технология A14 направлена на поддержку ускорения трансформации в сфере искусственного интеллекта (ИИ) за счёт повышения вычислительной мощности и энергоэффективности. В настоящее время TSMC уже запустила массовое производство по 3-нм технологии, при том, что спрос на передовые процессы 3 нм, 5 нм и 7 нм растёт на фоне бума ИИ.

Подготовка площадки для A14 завершена, совместные инспекции проведены и, по данным СМИ, строительство может начаться в конце 2025 года, а массовое производство — во второй половине 2028 года. Набор персонала уже стартовал. Новый завод создаст около 4500 рабочих мест и будет генерировать ежегодный объём производства на уровне $485,7 млрд новых тайваньских долларов ($15,85 млрд). По предварительным оценкам, TSMC потратит на строительство завода $49 млрд.