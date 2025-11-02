Сегодня 02 ноября 2025
Новости Hardware

С июня этого года основатель Nvidia Дженсен Хуанг выручил на продаже акций компании более $1 млрд

Сделки по продаже акций являются неотъемлемой частью компенсационной программы руководителей многих публичных компаний. Не является исключением и схема вознаграждения за труд основателя и бессменного генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang). С июня этого года он выручил на продаже акций компании более $1 млрд.

Источник изображения: Nvidia

Об этом в разгар выходных заявило агентство Bloomberg, подчеркнув, что соответствующие сделки были запланированы заранее и не носили конъюнктурного характера. В любом случае, при сохраняющейся высокой динамике курса акций Nvidia их реализация способна приносить основателю компании хорошую прибыль. Сейчас он находится на девятом месте в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg, его личное благосостояние с начала текущего года выросло на $61,3 млрд до $175,7 млрд. В руках основателя сосредоточено 3,5 % акций Nvidia. Он периодически получает возможность купить их по заранее оговорённой цене, которая чаще всего ниже рыночной, но время от времени акции нужно продавать, что и было сделано недавно.

Последний этап принятого в марте плана по реализации акций позволил главе компании продать 25 000 акций, а всего с июня текущего года их было продано 6 млн штук. Тогда подобное количество акций оценивалось в $865 млн, но с тех пор стоимость выросла более чем на 40 %. Как известно, на уходящей неделе капитализация Nvidia достигла $5 трлн, причём последний триллион она набрала всего за четыре месяца. С 2001 года Хуанг продал акций Nvidia более чем на $2,9 млрд, и только в этом году на благотворительные нужды им было направлено $300 млн.

В третьем квартале сотрудниками Nvidia, включая самого основателя, было продано акций на сумму $1,5 млрд. В прошлом году подобная сумма превышала $2,4 млрд, а в 2023 году достигла лишь $462 млн. Прочие высокопоставленные сотрудники компании тоже получают выгоду от роста капитализации Nvidia. Исполнительный вице-президент Джей Пури (Jay Puri) и финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) каждый теперь располагают по $1,2 млрд. Члены совета директоров компании тоже могут похвастать многомиллиардными состояниями.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
дженсен хуанг, акции, финансы, аналитика, миллиардеры
