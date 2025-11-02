Сегодня 02 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Боевик Хоррор-экшен Condemned: Criminal Origins...
реклама
Новости Software

Хоррор-экшен Condemned: Criminal Origins от разработчиков F.E.A.R. сняли с продажи в Steam и Xbox Store

Экшен-хоррор Condemned: Criminal Origins от студии Monolith был снят с продажи в цифровых сервисах Steam и Xbox Store. Издатель проекта, компания Sega, пока никак не прокомментировал данное решение.

Источник изображения: Sega

Источник изображения: Sega

Журналисты издания PC Gamer предположили, что Condemned: Criminal Origins убрали из продажи из-за того, что в разработке может находиться переиздание или ремастер экшен-хоррора. Ещё одна возможная причина — возобновившиеся переговоры насчёт продажи Warner Bros. Discovery, которая считалась материнской компанией Monolith Productions. Последняя, подарившая нам No One Lives Forever, F.E.A.R., Middle-earth: Shadow of Mordor и Shadow of War, была закрыта в начале 2025 года после 30 лет работы.

Condemned: Criminal Origins рассказывает историю агента ФБР Итана Томаса, который является сотрудником отдела по расследованию серийных преступлений. После того, как протагониста обвинят в убийстве двух полицейских, он отправляется на поиски настоящего преступника.

Condemned: Criminal Origins вышла в ноябре 2005 года на Xbox 360, а в апреле 2006-го добралась до ПК.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Американский регулятор выдал планы Konami на версию ремейка Silent Hill 2 для Xbox
Лавкрафтианское приключение Dreadmoor от российских разработчиков отправит игроков на рыбалку в постапокалиптическом мире
Capcom раскрыла системные требования Resident Evil Requiem и открыла предзаказы игры — в том числе в российском Epic Games Store
МОК отменил Олимпийские киберспортивные игры в Саудовской Аравии, но пообещал разработать «новый подход»
Первое дополнение к Frostpunk 2 не заставит себя долго ждать — трейлер и дата выхода Fractured Utopias
«Самый важный и значимый момент в жизни»: Escape from Tarkov ушла на золото за две недели до релиза 1.0, в том числе в Steam
Теги: экшен, хоррор, monolith productions, sega
condemned: criminal origins, экшен, хоррор, monolith productions, sega
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.