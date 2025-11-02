Хоррор-экшен Condemned: Criminal Origins от разработчиков F.E.A.R. сняли с продажи в Steam и Xbox Store

Экшен-хоррор Condemned: Criminal Origins от студии Monolith был снят с продажи в цифровых сервисах Steam и Xbox Store. Издатель проекта, компания Sega, пока никак не прокомментировал данное решение.

Журналисты издания PC Gamer предположили, что Condemned: Criminal Origins убрали из продажи из-за того, что в разработке может находиться переиздание или ремастер экшен-хоррора. Ещё одна возможная причина — возобновившиеся переговоры насчёт продажи Warner Bros. Discovery, которая считалась материнской компанией Monolith Productions. Последняя, подарившая нам No One Lives Forever, F.E.A.R., Middle-earth: Shadow of Mordor и Shadow of War, была закрыта в начале 2025 года после 30 лет работы.

Condemned: Criminal Origins рассказывает историю агента ФБР Итана Томаса, который является сотрудником отдела по расследованию серийных преступлений. После того, как протагониста обвинят в убийстве двух полицейских, он отправляется на поиски настоящего преступника.

Condemned: Criminal Origins вышла в ноябре 2005 года на Xbox 360, а в апреле 2006-го добралась до ПК.